Olimpija na krilih Omića in Ferrella prekinila niz porazov

Cedevita Olimpija je po štirih zaporednih porazih le našla pot do zmage.

Cedevita Olimpija je v tekmi petega kroga lige ABA v Hali Tivoli z 93:73 premagaal skopski MZT in tako na krasen način prekinila niz štiri zaporednih porazov v vseh tekmovanjih. Zmaji so pred današnjo tekmo izgubili tri tekme v EuroCupu, ob tem pa so doživeli še prvi poraz v ligi ABA, potem ko je bila pretekli teden v Podgorici boljša Budućnost.