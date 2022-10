Legendarni Sagadin brez dlake na jeziku

Za Cedevito Olimpijo je začetek sezone, s katero ljubljanska ekipa nikakor ne more biti zadovoljna. Ljubljančani so na prvih resnih preizkušnjah v novi sezoni nanizali štiri zaporedne poraze, ki so že pokazali jasne razpoke v zasedbi slovenskih prvakov, ti ob tem še nimajo sreče s poškodbami in zdravjem. Nad začetkom sezone je močno razočaran tudi nekdanji strateg Olimpije Zmago Sagadin.

Tri tekme in trije porazi v Eurocupu, to zagotovo ni izkupiček, ki so ga na začetku sezone pričakovali v taboru Cedevite Olimpije. Ob tem so zmaji klonili še na prvi zahtevnejši tekmi v ligi ABA, ko so bili v Podgorici prekratki proti Budućnosti. V sredo je bil v evropskem pokalu zanesljivo boljši še Joventut, ki je že tako maloštevilno občinstvo v Stožicah še pred koncem tekme hitro odnesel iz dvorane.

Kljub optimističnim napovedim pred sezono pa tako Cedevita Olimpija še ni našla prave forme, še bolj kot rezultatska kriza pa skrbi pomanjkanje energije in idej na igrišču. Nad začetkom nove sezone je odkrito razočaran tudi eden od najuspešnejših slovenskih trenerjev vseh časov Zmago Sagadin. Ta je kot trener Olimpije osvojil skupno kar 24 državnih in mednarodnih lovorik, vključno z osvojitvijo evropskega pokala leta 1994.

Cedevita Olimpija je v sredo zabeležila četrti zaporedni poraz v vseh tekmovanjih. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"V sredo sem bil v Stožicah in moram priznati, da sem res razočaran. Začetek sezone zagotovo ne napoveduje blesteče sezone v EuroCupu. Še bolj pa je jasno, da s tako obrambo, kot je trenutno igra Cedevita Olimpija, ne moreš zmagovati niti doma, kaj šele v gosteh, pa tudi če igraš v Romuniji. Tudi na zadnji tekmi je Olimpija dosegla 78 točk, kar ni malo, a jih je dobila kar sto. Takšna obramba zagotovo ni dovolj za resen rezultat. Ob eni čvrsti, trdni obrambi je 78 točk dovolj, da osvojiš tekmo, na takšen način, kot to počne Olimpija, pa zagotovo ne. Večna filozofija je, da je obramba tista, ki zmaguje, napad pa je tisti, ki polni dvorane," je uvodoma dejal Sagadin, ki je bil tako kot vedno brez dlake na jeziku.

"Če hočeš biti danes resen in uspešen kolektiv na evropskem prizorišču, moraš biti dovolj dober, da redno zmaguješ doma, tudi če se ti kdaj zalomi, moraš pa biti vsaj kdaj uspešen tudi v gosteh. Šele takrat postaneš resen klub v Eurocupu in kandidat za mesta, ki vodijo v evroligo. Olimpija trenutno ni niti malo v takšnem položaju," je prepričan Sagadin, ki se je ob tem obregnil predvsem ob selekcijo ekipe. "Vodstvo Olimpije je izbralo ekipo, ki je močno napadalno usmerjena, od nje pa potem ne moreš pričakovati, da bo igrala korektno obrambo. Že selekcija je s tem tako slaba, da ne more zadostovati pogojem, ki vodijo k uspešnim rezultatom," je bil jasen 69-letni košarkarski strokovnjak.

"Olimpija ima na položaju organizatorja igre Yogija Ferrella, ki je pravi strelec. On zame ni organizator igre, ampak je koš igralec, prava dvojka. Nekaj podobnega je tudi Josh Adams. A tako se je vodstvo pač odločilo, verjetno so si želeli napadalni slog igre, zdaj pa je stvar takšna, kot je," pravi.

"Olimpija ima že na položaju organizatorja igre Yogija Ferrella, ki je pravi strelec. On zame ni organizator, ampak je koš igralec, prava dvojka," pravi Sagadin. Foto: Vid Ponikvar

Poškodbe? "V objokovanju tega ne vidim smisla."

Cedeviti Olimpiji so jo ob tem že v obdobju priprav zagodle poškodbe in smola z zdravstvenimi težavami, zaradi katerih je Jurica Golemac večkrat poudaril, da je močno otežen njihov trenažni proces. "Poškodbe so sestavni del vrhunskega športa. Mislim, da ima vsaka ekipa, ki redno igra na visoki ravni, prej ali slej težave s poškodbami igralcev. Moje povprečje je bilo, da sem skoraj vedno pogrešal igralca, dva. Zato pa ima ekipa potem na voljo 14, 15 igralcev, ker je že računica klubov takšna, da se ve, da bo prej ali slej odsoten vsaj kakšen od njih. Zato v objokovanju tega ne vidim smisla," je prepričan Sagadin, ki se tu ni ustavil.

"Če se malo pošalim, v mojih časih so nekateri mladi fantje komaj čakali, da se kateri od boljših košarkarjev poškoduje, da so dobili priložnost za dokazovanje (smeh, op. p.). A tak mora biti že sistem ekipe, vedno sem poskušal stvari graditi na mladih. Tudi Olimpija ima v kolektivu vsaj 14, 15 igralcev, nekaj mladih ima tudi posojenih v Iliriji, tako da bi se lahko tudi te igralce vsaj vpoklicalo na trening, da normalno trenirajo," je še dodal nekdanji trener Olimpije.

Jurica Golemac ima težave s poškodbami in zdravstvenimi tegobami svojih varovancev. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Uganke v kvalifikacijah za SP

Ob težavah najuspešnejše slovenske ekipe pa se je Sagadin ozrl tudi proti začetku novembra, ko bo znova na delu slovenska reprezentanca, ki jo čakata dve novi tekmi v boju za svetovno prvenstvo. Slovenci bodo najprej 11. novembra gostovali v Izraelu, tri dni pozneje pa bo v Kopru gostovala še Nemčija. Slovenija ima pred novim kvalifikacijskim oknom ogromno težav z izborom ekipe, selektor Aleksander Sekulić bo v torek oznanil, katerih 12 košarkarjev bo branilo slovenske barve. Podobne težave imajo sicer vse reprezentance, ki prav tako ne morejo računati na evroligaše in košarkarje iz lige NBA.

V kakšni zasedbi bo nastopila Slovenija? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Vse reprezentance imajo isti težavo, da igrajo brez najboljših košarkarjev, kar priča o tem, da so ta kvalifikacijska okna, ki jih predlaga Fiba, povsem neregularna. V Fibinih pravilih piše, da so države dolžne igrati v najmočnejših zasedbah, istočasno pa Fiba onemogoča državam, da igrajo z najboljšim kadrom. Tu lahko vidimo, kako so stvari urejene pri nogometu, kjer se klubska tekmovanja za čas reprezentančnih obveznosti povsod prekinejo. Tekmovanje je res neregularno, a kot sem že rekel, vsi imajo isto težavo," poudarja Sagadin.

"Tudi Izrael bo igral brez vseh pomembnih členov, ki so del Maccabija, res je velika uganka, v kakšnih zasedbah bodo nastopile vse ekipe. Ne vemo niti, kako močna bo Slovenija, mislim, da bomo imeli veliko težav, a jih bodo imeli tudi drugi, tako da verjamem, da Slovenci lahko dosežejo soliden rezultat in si že zagotovijo vozovnico za svetovno prvenstvo," je še sklenil slovenski trener.

