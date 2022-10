Američan se že poslavlja od Cedevite Olimpije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cedevita Olimpija in ameriški krilni košarkar Aaron Harrison, ki se je ljubljanskemu klubu pridružil v septembru, sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe.

Aaron Harrison se je članskemu moštvu Cedevite Olimpije pridružil po tem, ko je bilo znano, da bo Zoran Dragić zaradi poškodbe mišice, ki jo je staknil na EuroBasketu 2022, dlje časa odsoten s košarkarskih igrišč.

Harrison je v regionalni ligi zaigral na treh tekmah in v povprečju na parketu preživel malo več kot 14 minut na tekmo, dosegal pa 6,7 točke, 1,3 skoka in 1,3 asistence. Tudi v 7DAYS EuroCupu je zaigral na treh tekmah, dosegal pa 8,0 točke, 1,7 asistence in 1,3 skoka na tekmo.