Drama in novo razočaranje v Stožicah

Slovenski prvaki tudi po svoji peti tekmi v Evropi v tej sezoni še ne poznajo okusa zmage. V Stožicah je bila tokrat boljša ukrajinska ekipa Prometej, ki ima v tej sezoni zaradi ruske invazije nad Ukrajino domovanje v Rigi v Latviji, kjer igra tudi domače tekme Eurocupa. Ljubljanska ekipa je tako zdaj s petimi porazi zasidrana na zadnjem mestu skupine A.

Cedevita Olimpija je svojo peto tekmo v Eurocupu začela v postavi Yogi Ferrell, Josh Adams, Edo Murić, Amar Alibegović in Alen Omić. Olimpija je prvo evropsko tekmo po reprezentančnem odmoru začela izjemno odločno in poletno, po dobri minuti in pol tekme je po polaganju Ferrella povedla že s 6:0, že pred tem je z izjemnim zabijanjem na noge maloštevilno občinstvo v Stožicah spravil Alibegović. Pri vodstvu gostiteljev z 9:2 je po dobrih treh minutah in pol prvo minuto odmora zahteval gostujoči trener Ronen Ginzburg.

Prvi odmor na tekmi je sicer nekoliko ustavil nalet domačih košarkarjev, ki v nadaljevanju niso bili več tako suvereni, a so ves čas držali vodstvo. Ob koncu prve četrtine so vodili s 24:18, v prvih desetih minutah pa je bil v ljubljanski zasedbi najbolj razpoložen Adams, ki je dosegel devet točk.

Yogi Ferrell je v prvem polčasu dosegel 13 točk, barve ukrajinskega kluba pa brani tudi nekdanji član ljubljanske ekipe Yusuf Sanon. Foto: Grega Valančič/Sportida

V primerjavi s prvo četrtino pa se druga ni razpletla po željah ljubljanske ekipe in domačih navijačev. Prometej se je po dobri minuti in pol igre povsem približal (22:24), povsem pa se je ustavila igra Olimpije, ki ji nikakor ni stekel met, ob tem je močno popustila tudi zbranost v obrambi. Ob vodstvu s 30:29 je slabe štiri minute in pol pred koncem prvega polčasa prvič z minuto odmora ukrepal tudi Jurica Golemac. Zatem so gostje po košu Giana Clavella prvič na tekmi povedli (31:30). V izenačeni in raztreseni končnici pa je izid v zadnji sekundi igre prvega polčasa s trojko postavil Clavell, ki je Prometej popeljal v vodstvo s 40:39. V prvih 20 minutah je v ljubljanski zasedbi, ki je dosegla pet trojk iz 17 poskusov, 13 točk dosegel Ferrell. Olimpija je v drugi četrtini dosegla le 15 točk, ob tem so slovenski prvaki v prvem polčasu izgubili sedem žog.

Vrnitev ob koncu tretje četrtine

Tudi začetek tretje četrtine ni prinesel prepotrebne sveže energije v ljubljanski ekipi, gostje so po delnem izidu 6:0 povedli že s 46:39, ob zaostanku z 42:51 pa je z minuto odmora znova ukrepal Golemac. A napake in nezbranost v obrambi so se v igri Cedevite Olimpije nadaljevale tudi zatem, gostje pa so bili ob še nekaterih dvomljivih sodniških odločitvah ves čas vsaj korak ali dva pred domačo ekipo, ki so jo naposled vendarle nekoliko prebudili vzkliki spodbude navijačev v Stožicah. Povsem ob koncu tretje četrtine je ljubljanska ekipa po trojki in še zadetem prostem metu Marka Jeremića vendarle spet ujela priključek z nasprotnikom, ta je ob koncu treh četrtin vodil s 66:64.

Josh Adams je bil z 19 točkami prvi strelec Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zabijanje Alibegovića na začetku zadnjega dela za izenačenje na 66 je napovedalo spremembe v Stožicah, kjer je nato za vodstvo z 69:68 in za delni izid 9:2 s trojko poskrbel še Matic Rebec. Na novo motivirani domači košarkarji so se nato vendarle nekoliko sprostili, dobrih osem minut pred koncem je trojko dodal še Murić (72:70). A gostje se niso zaustavili, slabih šest minut pred koncem so po zadetem metu za tri Ivana Tkačenka znova povedli (76:75). Vse bolj izenačen izid ob koncu tekme je prinesel tudi nekaj vroče krvi na parketu, saj se je močno zaiskrilo med Dustinom Hoguom in Rebcem. Prvi je zato prejel nešportno napako, Rebec pa tehnično.

V napeto končnico so z rahlo prednostjo vstopili gostje, ki so nato pri vodstvu s 86:84 s tremi napadalnimi skoki prišli do trojke in povedli z 89:84. Na drugi strani je po minuti odmora s trojko takoj odgovoril Jeremić. V naslednjem napadu Prometeja je dva prosta meta izkoristil Caleb Agada, po izgubljeni žogi Ferrella pa je bilo že skoraj jasno, da se rezultat pošteno nagiba v stran gostov. Pri zaostanku z 89:92 je nato 14 sekund do konca z metom za tri do izenačenja poskušal Olimpijo popeljati Adams, a je bil nenatančen, Prometej pa je na koncu slavil s 94:89.

"Nasprotnik je bil bolj agresiven in energičen. Dobili smo preveč točk, sploh v drugem polčasu, prejeli smo absolutno preveč lahkih košev in to nas je na koncu stalo zmago. Do konca je še dovolj krogov, še naprej moramo trdo delati, se pobrati in priti na mesta, ki vodijo v izločilne boje," je po koncu razočarano dejal strateg Golemac.

