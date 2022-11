Cedevita Olimpija v zaključku strla Igokeo in vknjižila pomembno zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije, ki je odmor izkoristila za nekaj dodatnega uigravanja in treningov, so na gostovanju pri Igokei vknjižili pomembno zmago (85:74). Zmaji, ki imajo težave s poškodbami, so za en mesec podaljšali sodelovanje z Maticem Rebcem. Na uvodni sobotni tekmi je Crvena zvezda za skoraj 40 točk premagala Cibono. Precej bolj tesno je bilo v Zadru, kjer so domačini za točko izgubili z Budućnostjo (103:104).

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tej sezoni na petih tekmah lige ABA klonili dvakrat, med drugim pa so dva poraza zabeležili tudi tik pred reprezentančnim odmorom, ko so najprej v Eurocupu morali priznati premoč Umano Reyer Venezio, zatem pa jih je v ligi ABA na domačem parketu ugnal še FMP. Ljubljančani - manjkali so Dragić, Matković, Gnjidić, Radović, Kosi - so se v Aleksandrovcu pri Laktaših vrnili na zmagovito pot.

Za Ljubljančane je to četrta zmaga v sezoni, druga v gosteh, in hkrati lepa spodbuda za nadaljevanje. Naslednji teden bodo obe tekmi igrali v Stožicah; v torek v evropskem pokalu, kjer še ne poznajo zmage, proti ukrajinskemu Prometeju (20.00), v soboto ob 21. uri pa z Zadrom.

Varovanci trenerja Jurice Golemca so po nekaj bledih predstavah navdušili svoje privržence. Zaostanek desetih točk iz prvega polčasa so nadoknadili v uvodnih minutah nadaljevanja s požrtvovalno in agresivno obrambo ter koši Josha Adamsa (17 točk, trojke 4:10), na preobrat domačih, ki so izenačili na 68:68, pa so odgovorili z delnim izidom 12:0, ki jih je v 36. minuti pripeljal do vodstva dvanajstih točk.

Cedevita Olimpija je v prvem polčasu izgubila dvanajst žog, v drugem zgolj tri. V prvih 20 minutah je zadela štiri trojke, na koncu štirinajst, poleg Adamsa pa so se v nadaljevanju razigrali še Yogi Ferrell (20 točk, trojke 4:9), Alen Omić (16 točk, met 8:10, 10 skokov) in Amar Alibegović (12 točk).

Matic Rebec v Cedeviti Olimpiji ostaja še mesec dni. Foto: Vid Ponikvar/Sportida