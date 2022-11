Cedevita Olimpija v hali Tivoli priznala premoč Beograjčanom

Košarkarji Cedevite Olimpije so v zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom doma v hali Tivoli ostali praznih rok proti srbskemu predstavniku FMP. To je bil drugi poraz Ljubljančanov v ligi ABA v petih nastopih. V vodstvu ostaja beograjski Partizan, ki je zmagal še šestič zapored. V gosteh je zanesljivo ugnal Borac. Mega je pozdravila prvo zmago v tej sezoni. Za kar 27 točk je bila boljša od gostov iz Črne gore.

Zmaji so doživeli prvi domači poraz v novi sezoni lige ABA. Zaradi zdravstvenih težav niso mogli računati na tri pomembne igralce (), tako jim bo prišel še kako prav dvotedenski premor zaradi reprezentančnih obveznosti. FMP je zmagal z 90:85. To je bila njegova že peta zmaga na šestih tekmah, ključno prednost pa so gostje iz Srbije ustvarili na začetku tretje četrtine, ko so povedli s 60:45.

Dvoboj med slovenskim in srbskim klubom si je v Hali Tivoli ogledalo 2000 gledalcev. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Olimpija se je v zaključku najbolj približala na -3 (85:88), za kaj več pa bi morala zadeti kakšno trojko več (9:23), ujeti žogo ali dve več pod svojim obročem (FMP je imel 10 skokov v napadu) ter imeti še kakšnega razpoloženega igralca več v napadu.

Olimpija bo naslednjo tekmo v ligi ABA odigrala 19. novembra v gosteh pri Igokei (BiH), tri dni pozneje pa v Ljubljano prihaja v evropskem pokalu ukrajinski Prometej.