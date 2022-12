Odlična Cedevita Olimpija do krasne zmage v Hali Tivoli

Cedevita Olimpija je zdaj četrta ekipa lige ABA, zmaga nad Mornarjem je bila njena deveta v tej sezoni jadranske lige, ob tem pa so Ljubljančani doživeli le dva poraza.

Trener zmajev Jurica Golemac se je moral tudi tokrat znajti brez Zorana Dragića, ki je odsoten zaradi zdravstvenih težav (bakterijsko vnetje) z levim komolcem. Pred Dragićem je nekaj dni prisilnega počitka, med katerim mora povsem mirovati, zaradi zdravstvenih težav pa bo s parketa odsoten daljše obdobje, so sporočili iz ljubljanske ekipe.

Olimija je dosegla še šesto zaporedno zmago v tem regionalnem tekmovanju. Ta je bila povsem zaslužena, saj je Olimpija, ki je za dve točki metala 76-odstotno (iz igre 59,5-odstotno) vodila celo tekmo z izjemo uvodnih minut.

Olimpija je v drugi polovici prve četrtine prišla do prve otipljive prednosti, z 11 točkami naskoka je začela drugih deset minut. V teh se je gostom uspelo z -13 približati na -5, toda domačini so znova bolje odigrali v drugi polovici četrtine in spet prišli do dvomestne prednosti. Na glavni odmor pa so nesli devet točk zaloge.

Eno od zabijanj Alena Omića:

Ljubljančani so dobro začeli tretjo četrtino in hitro prišli do vodstva s 63:42, pozneje so se tekmeci iz Črne gore malce približali, tako da sta šli ekipi v zadnjih deset minut ob razliki 15 točk. To pa so gostitelji ohranjali tudi v zadnji četrtini oziroma jo še povečali na 21 točk. Alen Omić je takrat zadel s polaganjem za 94:73 ter tako tri minute pred koncem potrdil novi točki za ljubljansko zasedbo, poroča STA.



Najboljši strelec ljubljanske zasedbe je bil danes Alen Omić z 18 točkami (met 8/9 za dve, 2/2 prosti), tem pa je dodal še osem skokov in dve asistenci. Amar Alibegović je zmagi prispeval 17 točk (8/12 met iz igre, 1/2 prosti), po 15 pa še Joshua Adams in Karlo Matković. Yoggi Ferrell je dosegel dvojnega dvojčka (13 točk, 10 asistenc). Pri gostih sta z 18 točkami izstopala Daron Russell (ob tem še 12 asistenc) in Marko Pecarski (8 skokov.)

Naslednja jadranska tekma Olimpijo čaka 2. januarja, ko se bo v Beogradu pomerila z Mego.

Liga ABA, 12. krog:

Četrtek, 22. december:

Petek, 23. december:

Sobota, 24. december:

Nedelja, 25. december:

Torek, 27. december:

Lestvica:

Preberite še: