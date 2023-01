V ligi ABA je novoletni krog razpotegnjen od četrtka do torka, vrhunec za slovenske ljubitelje košarke pa je bil v ponedeljek opoldne. Cedevita Olimpija je do sedme zaporedne zmage, skupno pa devete v regionalnem tekmovanju, prišla v Beogradu, kjer je Mego MIS premagala s 96:82 in se povzpela na vrh lestvice.

Edo Murić Foto: Mega MIS/Ivica Veselinov Na poti do sedme zaporedne zmage so košarkarji Cedevite Olimpije v beograjski Hali sportova Ranko Žeravica v 14. krogu lige ABA veliko opravili že v prvi četrtini, ko so Megi dali 28 točk. Manjkalo ni niti atraktivnih akcij, poglejte samo, kako je zabil Rok Radović in kako Josh Adams podal za "alley oop" Karla Matkovića. Olimpija je v prvem polčasu vodila tudi že za 14 točk, na glavni odmor pa odšla s prednostjo 50:40. Igrala je ravno toliko resno, kot je bilo treba za lepo prednost. Trener Jurica Golemac je na parket poslal vseh 11 košarkarjev, ki jih je prijavil za tekmo. S 17 točkami je izstopal Adams, dvomesten je bil še Yogi Ferrell (10 točk).

Karlo Matković je nekajkrat atraktivno zabil. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic Uvodne minute drugega polčasa je Cedevita Olimpija odigrala nekoliko preveč ležerno. Po dveh izgubljenih žogah je Megi celo dovolila, da se jim je približala na šest točk. A so hitro strnili vrste in razlika je bila po 30 minutah znova 10, na semaforju je bilo 68:58. Toliko boljše so bile uvodne minute zadnje četrtine, ko so Ljubljančani stisnili tudi v obrambi in prišli do najvišje prednosti na tekmi – 15 točk (70:85). Za končni izid 96:82 sta po 21 točk prispevala Ferrell (devet asistenc) in Adams, dvomestna pa sta bila še Karlo Matković (12 točk) in Amar Alibegović (11). Hrvaški center je ob koncu tekme po podaji Adamsa navdušil še z enim atraktivnim zabijanjem. V vrstah Mege sta visokemu ritmu Olimpijinega napada lahko sledila le Malcolm Cazalon (22 točk) in Ahmaad Rorie (21).

"Nismo igrali 40 minut, kot je potrebno"

"Čestitke fantom, tukaj ni nikoli lahko. Imajo težave s poškodbami. Hitro smo dobili prednost, a smo se preveč sprostiti in izgubili nekaj žog. Nismo igrali 40 minut, kot je treba, osredotočeno. In smo jim zato dovolili, da so nam bili ves čas blizu. A na koncu smo našli razpoložene igralce in zasluženo zmagali. A morali bomo biti boljši," je v prvem komentarju tekme povedal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Liga ABA, 14. krog:

Sreda, 28. december:

Petek, 30. december:

Ponedeljek, 2. januar:

Torek, 3. januar

Lestvica: