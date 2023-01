Po peklu v Beogradu zdaj lovijo zadnji vlak

Cedevita Olimpija je v dozdajšnjem delu evropske sezone na 11 tekmah zmagala le dvakrat, zato nujno potrebuje zmage in lovi zadnji vlak, ki bi ljubljanskemu klubu morda še zagotovil mesto v končnici, kamor se bo uvrstilo osem najboljših ekip iz skupine A. Tam je ljubljanska ekipa trenutno zadnja, Cluj-Napoca ima z odigrano tekmo več štiri zmage in osem porazov, osmi Lietkabelis pa je na 11 odigranih srečanjih zmagal štirikrat.

A naloga ljubljanske ekipe bo danes vse prej kot lahka. Potem ko je prejšnjo sredo na domačem parketu doživela boleč poraz proti romunskemu U-BT Cluju, je pred zmaji zdaj gostovanje v Badaloni v Španiji, kjer se bodo ob 20.15 pomerili z drugo najboljšo ekipo skupine A, Joventutom.

"Morali bomo prikazati veliko boljšo predstavo, kot jih kažemo zadnje čase, če želimo zmago odnesti domov," je prepričan Golemac. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Kot vselej je tudi v tej sezoni Joventut izredno dobro organizirana ekipa, ena od vodilnih v naši skupini v Evropskem pokalu. Moštvo je sestavljeno iz mešanice mladih in izkušenih igralcev, temu so dodali tudi zelo dobre tuje košarkarje. Na prvi medsebojni tekmi so nas naši tekmeci premagali na domačem parketu, zato bomo morali v sredo prikazati veliko boljšo predstavo, kot jih kažemo zadnje čase, če želimo zmago odnesti domov," je pred dvobojem v Badaloni povedal glavni trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

"Dokazali smo, da lahko igramo z najboljšimi"

Španski kolektiv, ki velja za enega od glavnih favoritov za končno zmago v Evropskem pokalu v tej sezoni, je po 11 odigranih tekmah pri izkupičku sedmih zmag in štirih porazov. Nazadnje so v evropskem pokalu na parket stopili pretekli torek in na domačem igrišču tesno, z rezultatom 83:82, odpravili turško ekipo Bursaspora, v španskem državnem prvenstvu pa je Joventut po 17 odigranih tekmah pri izkupičku desetih zmag in sedmih porazov.

Joventut je bil na prvi tekmi za razred boljši tekmec. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Od prve minute sredine tekme v Badaloni moramo na parket stopiti zavzeto in dati vse od sebe. Tekma sicer prihaja le dva dneva po dvoboju v Beogradu s Crveno zvezdo, a potrebujemo zmago, saj ima naša sezona v EuroCupu več padcev kot vzponov. Na vsaki tekmi do konca sezone se moramo boriti od prve do zadnje minute. Dokazali smo, da lahko igramo z najboljšimi. V obračun moramo vstopiti s pravo mentaliteto in narediti vse, da zmago odnesemo s seboj v Ljubljano," je pred sredinim dvobojem povedal Amar Alibegović.

Cedeviti Olimpiji lahko nekaj optimizma vliva ponedeljkova predstava, ko so kljub porazu proti evroligaški Crveni zvezdi (95:100) razen slabšega tretjega dela tekme pustili dober vtis. Ljubljanski košarkarji so zadeli kar 19 metov za tri točke, postavili rekord sezone in hkrati izenačili tretji najboljši izkupiček trojk na posamični tekmi v zgodovini regionalne lige. Če bo želela zasedba slovenskih prvakov danes upati na uspeh, bo morala uprizoriti podobno uspešno strelsko predstavo. Cedevita Olimpija je namreč na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni klonila z 78:100.

