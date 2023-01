Življenjski boj velikega prijatelja in legende: "Bolezen res ne izbira"

"Njegov dres bi moral že zdavnaj viseti pod stropom Stožic. A nikoli ni prepozno, in če si je kdo zaslužil, je to zagotovo on," o Dušanu Hauptmanu razlaga njegov veliki prijatelj in nekdanji soigralec Roman Horvat, s katerim sta uprizorila izjemni predstavi za krono evropskega pokala leta 1994. Dres legendarnega Hauptmana bodo v nedeljo obesili pod strop ljubljanskih Stožic, svoje spomine pa sta za Sportal strnila tudi Janez Drvarič in Jaka Daneu.

V ljubljanskih Stožicah se bo na nedeljski tekmi lige ABA med Cedevito Olimpijo in Budućnostjo trlo nekdanjih velikih imen in zvezdnikov ljubljanskega kluba, ki se bodo zbrala v podporo in čast nekdanjemu košarkarju Dušanu Hauptmanu, ta bo po Marku Miliču in Ivu Daneuu postal tretji košarkar z dresom pod stropom ljubljanske dvorane. O razsežnostih igre in značaju danes 62-letnega Hauptmana, ki je kar 20 let svojega življenja posvetil Olimpiji, smo se pred dnevi že pogovarjali z Zmagom Sagadinom, svoje spomine pa so zdaj strnili še Janez Drvarič, ki je bil eden izmed najbolj zaslužnih za to, da se je Hauptman iz Celja preselil v Ljubljano, ter njegova nekdanja soigralca Roman Horvat in Jaka Daneu.

Evropski pokal v režiji dvojca Hauptman-Horvat

Zagotovo ena izmed najbolj legendarnih tekem v režiji Hauptmana in Horvata je bil finale evropskega pokala leta 1994, ko je takratna Smelt Olimpija v Lozani z 91:81 ugnala španski Taugres. Takrat sta člana Olimpije poskrbela za pravo strelsko parado, skupaj sta dosegla kar 63 točk, Hauptman je dosegel 27 točk, od tega osem trojk, Horvat pa 36 točk in kar deset trojk. "To je bila zagotovo ena izmed nepozabnih tekem. Vsa tista sezona je bila odlična, tudi midva sva skozi vso sezono igrala dobro, ta finale pa je bil samo še pika na i," se spominja Roman Horvat, ki ga na nekdanjega "cimra" vežejo le lepi spomini.

"Bil je 'mašina', ko je prišel na igrišče, je vedno opravil svoje, vsi smo vedeli, kaj lahko od njega pričakujemo, in vedno je to tudi storil," pojasnjuje Horvat. Foto: Vid Ponikvar

"Opisati Dušana je po svoje zelo preprosto, a hkrati zelo težko. Vedno, na res vsaki tekmi je dal sto odstotkov in nasprotniki so se ga z razlogom bali, ker če je žoga v pravem trenutku prišla v njegove roke, je bil to že kar zanesljiv koš. Bil je res pravi ostrostrelec in tudi pravi mentor na igrišču, čeprav ni veliko govoril. Kar šest let sva bila pri Olimpiji 'cimra', pravzaprav težko najdem besede, kako bi ga opisal," je dejal Horvat.

"Bil je 'mašina', ko je prišel na igrišče, je vedno opravil svoje, vsi smo vedeli, kaj lahko od njega pričakujemo, in vedno je to tudi storil. Bil je bolj tih in zadržan, a prav nikoli ni bilo z njim nobenih težav. Še danes sva v odličnih odnosih, tudi po koncu kariere se pogosto slišiva in ohranjava stike."

Na Dnevu slovenske košarke 2010 Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Hauptman se sicer v zadnjem obdobju spopada tudi z življenjsko bitko s hudo boleznijo. "Ko sva bila nazadnje na kavi še z Borisom Gorencem, sem mu dejal, da ga res občudujem, kako se spopada s to zadevo. Vsi vemo, kakšno je njegovo zdravstveno stanje, tudi on nam je vse obrazložil, in res ga občudujem, kako živi povsem normalno. Tudi sam je rekel, da je, odkar je spet v stiku z nami, bolj živ, da je več zunaj in spet živi, saj se je prej bolj zaprl vase, in da je hvaležen, da smo ga malce 'brcnili v rit' in spodbudili," je dejal Horvat, ki se veseli nedeljske slovesnosti. "Njegov dres bi moral že zdavnaj viseti pod stropom Stožic. A nikoli ni prepozno, in če si je kdo zaslužil, je to zagotovo on. To je ena malenkost, s katero ga lahko počastimo mi soigralci in tudi sam klub," je še prepričan Horvat.

"Bil je še preveč skromen"

Med tistimi, ki imajo zasluge za to, da je Hauptman sploh oblekel dres ljubljanskega kluba, je bil zagotovo Janez Drvarič. "Če govorimo samo s košarkarskega vidika, se ga zagotovo najprej spominjam kot res odličnega strelca. Njegove igre sem spremljal že, ko je igral v 1.B ligi za Libelo Celje, potem pa smo se v Olimpiji odločili, da ga poskušamo na vsak način privabiti v Ljubljano, kar nam je tudi uspelo. Bil je izjemno delaven košarkar, ki je kljub temu, da se je vsak dan vozil iz Litije v Ljubljano, vedno vestno opravljal svoje naloge," se spominja Drvarič.

"Njegov skok met sem pogosto predstavljal tudi na različnih predavanjih mladim košarkarjem," pravi Drvarič. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tudi on je največ besed namenil izjemnemu in nepozabnemu metu legendarnega košarkarja. "Dušanov met je bil nekaj posebnega, res dovršen, in o njegovih strelskih predstavah se je glas hitro razširil po vsej Jugoslaviji. Njegov skok met sem pogosto predstavljal tudi na različnih predavanjih mladim košarkarjem. Dušan je imel oziroma še ima izjemen značaj, nikoli se ni rinil v ospredje, a njegova dejanja so govorila sama zase. Še danes ga vsi cenimo, pravzaprav je bil včasih še preveč skromen, ni izpostavljal odlik, ki jih je imel," je še pristavil Drvarič, ki verjame, da bo Hauptman še naprej uspešno bil tudi bitko z boleznijo.

"V petek sva se slišala po telefonu in takrat sem mu rekel enako, kot je sam dejal v enem izmed pogovorov. Košarka je šport z nešteto podaljški, to ni rokomet ali nogomet, kjer se tekma prevesi v izvajanje najstrožjih kazni, ampak je neomejena borba, in tako je tudi v njegovem boju z boleznijo. Res ga podpiram in mu želim samo najboljše. Verjamem, da mu bo v tej borbi še naprej uspevalo, te vztrajnosti smo ga na njegovi poti naučili tudi vsi trenerji in vem, da tudi tokrat Dušan ne bo popustil, tako kot ni nikoli popuščal v svoji igri. Prav je, da bo v Stožicah visela njegova desetka. Desetka, ki je tudi ocena, ki so jo Dušan zasluži," je še sklenil Drvarič.

"Danes bi igral v dresu največjih evropskih velikanov"

Še eden v vrsti nekdanjih soigralcev, ki so v presežnikih spregovorili o Hauptmanu, je tudi Jaka Daneu, ki je dres Olimpije nosil med letoma 1988 in 1999. "Dule je bil odličen soigralec, izjemen strelec. Vedno je bil neverjetno korekten, pri vsaki težavi je priskočil na pomoč, pomagal je mlajšim soigralcem. Res si je bilo prijetno z njim deliti parket. Tudi kot oseba je Dušan izjemen, mislim, da ne poznam človeka, ki bi o njem povedal kaj slabega," je povedal Daneu.

V nedeljo se bo karieri Dušana Hauptmana poklonil tudi Jaka Daneu. Foto: Bojan Puhek

"Seveda sem bil ob novici o njegovi bolezni zelo žalosten, po svoje tudi presenečen, čeprav vemo, da bolezen ne izbira. Me pa veseli, da se tako bori in da je tako vztrajen, sam vem, da je ta rak zelo agresiven, ker sem na podoben način pred približno 15 leti izgubil prijatelja," je povedal nekdanji košarkar, ki bo v množici tistih, ki bodo v nedeljo iz prve vrste počastili Hauptmanovo kariero.

"To je zasluženo, več kot zasluženo. Dejstvo je, da v njegovem obdobju in tudi pozneje prestopov v tujino ni bilo toliko oziroma niso bili mogoči, kot je to danes. Danes teh omejitev ni več in če bi Dušan igral danes, sem prepričan, da bi s svojo kakovostjo igral za najboljše evropske klube," je še prepričan Daneu.

Preberite še: