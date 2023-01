Posebna slovesnost v Stožicah z veliko napako #video

Košarkarji Cedevite Olimpije so na tekmi 17. kroga lige ABA v Stožicah s kar 58:80 izgubili z Budućnostjo. Tekma je minila v znamenju upokojitve dresa Dušana Hauptmana, ki je v družbi nekdanjih soigralcev in trenerjev med polčasom dočakal posebno slovesnost, postal pa je tretji košarkar z upokojenim dresom pod stropom ljubljanske dvorane.

Kulisa pred Stožicami na nedeljsko popoldne je spomnila na dobre stare čase ljubljanskega kluba, ko so navijači pred začetkom tekme v vrstah stali za dragocen kos papirja oziroma vstopnico za tekme Olimpije. Podobnemu prizoru smo bili priča tudi v nedeljo, ko so bile stoženske tribune po dolgem času dodobra popolnjene, akcije domače ekipe pa so pospremili tudi glasni navijači Green Dragons, ki so se znova zbrali posebej v čast Dušana Hauptmana.

V ljubljanski areni je bilo tako vse pripravljeno na spektakel, ki pa mu je na koncu zmanjkala še pika na i v obliki zmage Zmajev nad Budućnostjo. Ta je bila v drugem polčasu veliko boljši nasprotnik, na koncu je prišla do zanesljive enajste zmage v regionalni ligi, na drugi strani je Cedevita Olimpija na svoji 16. tekmi doživela četrti poraz, skupno z Eurocupom pa že tretji zaporedni neuspeh.

Cedevita Olimpija : Budućnost in slovesnost v čast Dušana Hauptmana, foto: Grega Valančič/Sportida:

Nerazpoloženost v napadu

Ljubljanska ekipa je derbi z Budućnostjo odprla v postavi Yogi Ferrell, Josh Adams, Edo Murić, Marko Jeremić in Alen Omić. Tekmo je s košem na strani gostiteljev odprl Adams. V prvih minutah ekipi nista bili preveč natančni in razpoloženi v napadu, po dobrih petih minutah igre je gostujoča ekipa vodila s 6:4. Zatem so na parketu za odtenek bolj prevladovali gostje, ki so izkoriščali napake gostiteljev, ki so bili zelo skromni predvsem v napadu, na prvi odmor pa so se košarkarji Budućnosti podali s prednostjo 17:13.

Na tribunah so prisotni tudi Green Dragons:

Na krilih glasne in polne dvorane v Stožicah so Ljubljančani na začetku druge četrtine stopili na plin in z delnim izidom 5:0 znova prešli v vodstvo, a je sledil hiter odgovor gostov, ki so znova prevzeli pobudo. V zasedbi ljubljanske ekipe je šepala predvsem igra v napadu, v prvem polčasu so domači košarkarji zadeli le dve trojki iz devetih poskusov, ob tem so imeli tudi zelo skromen izkupiček meta za dve (8/23). Zmaji so tako v prvem polčasu dosegli le 28 točk, Budućnost pa 35.

Pod stropom Stožic po novem še Hauptmanova desetica

Odmor med srečanjem je nato zaznamovala slovesnost v čast legendarnega Dušana Hauptmana, v čast katerega od danes naprej v Stožicah poleg 12 Marka Miliča in 13 Iva Daneua visi še desetica v čast nekdanjega slovenskega ostrostrelca, ki je 16 sezon nosil dres Zmajev.

Dušan Hauptman je v dresu ljubljanske ekipe preživel praktično svojo celotno kariero in bil kapetan takratne Smelt Olimpije, ki je v Lozani osvojila naslov prvaka Pokalnih prvakov in v Rimu zasedla tretje mesto v elitni evroligi. Dres Zmajev je Hauptman nosil med letoma 1982 in 1998, v tem obdobju pa je osvojil sedem naslovov slovenskega državnega ter šest naslovov slovenskega pokalnega prvaka. Hauptmanova desetica pod strop Stožic: Srečanje Dušana Hauptmana z nekdanjimi soigralci: Sportal Legendarni Hauptman v boju z neozdravljivo boleznijo: Do konca grem

Green Dragons "zakurili" Stožice, Budućnost pobegnila

Ob začetku tretje četrtine so za nekaj pirotehničnih vložkov poskrbeli Green Dragons, ki so dodobra zadimili in razgreli stožensko areno. Vse prej od razgregeta pa je bilo dogajanje na parketu, kjer so številčni gledalci v Stožicah spremljali predvsem enosmeren promet. Košarkarji Budućnosti so namreč še naprej prevladovali, dobrih pet minut in pol pred koncem tretjega dela pa so po zabijanju prvič na tekmi povedli z dvomestno prednostjo (49:39), nato pa je ob koncu tretje četrtine dve trojki zapored zadel še Marko Jagodić Kuridža in Budućnost popeljal v vodstvo s 64:47.

Pirotehnični vložki Green Dragons:

Prednost gostov je nato le še naraščala, dobrih šest minut pred koncem je Trae Bell-Haynes zadel za vodstvo že s 70:50 in s tem praktično odločil vprašanje o zmagovalcu. Cedevita Olimpija je nato ob glasnih žvižgih s tribun in neodobravanjem navijačev izgubila s kar 58:80.

V ljubljanski zasedbi je bil na koncu s 15 točkami najučinkovitejši Omić, ki je temu dosežku dodal še sedem skokov, Ferrell je dodal 13 točk, Adams pa 12. Ti trije košarkarji so bili tudi edini v zasedbi Ljubljančanov, ki so dosegli dvomestno število točk.

Gneča pred Stožicami za vstopnice:

