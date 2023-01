Nov teden, novo razočaranje

Pogled na lestvico skupine A v košarkarskem tekmovanju EuroCup ni spodbuden z vidika slovenskega predstavnika Cedevite Olimpije. Z vsega dvema zmagama je po dvanajstih krogih trdno na zadnjem mestu. Mali čudež bi se moral zgoditi, da bi se ljubljanska zasedba uvrstila v izločilne boje. S porazom se je končala tudi zadnja zgodba v Španiji. Slabši zaključek ob lepi prednosti je bil razlog za to, da so vnovič zapuščali dvorano sklonjenih glav.

Cedevita Olimpija ne najde pravega ritma v EuroCupu, v katerem se ji končnica izmika. Šest krogov pred koncem je od osmega mesta oddaljena tri zmage – tako z Lietkabelis Panevezysom in Germani Brescio, ki sta v tej coni, so Ljubljančani v tej sezoni že izgubili, jih pa v zaključku rednega dela še čakata povratna obračuna z litovskim in italijanskim predstavnikom.

Zadnji poraz so izbranci Jurice Golemca zabeležili na gostovanju pri Joventutu (91:96). Pet minut pred koncem je dobro kazalo, ko so vodili s 85:79 in igrali preudarno, nato pa so se zatekli k igri, ki jim v tej sezoni ni prinašala rezultata. Metom za tri točke. Yogi Ferrell je poskusil dvakrat, Edo Murić enkrat in ob treh zgrešenih metih je bilo kar naenkrat 92:85 za gostitelje, do konca pa le še dobra minuta.

Priložnost za španski skalp je bila prava. Tekmeca so imeli tam, kjer so želeli. A zaključka ob skromni obrambi niso odigrali, kot bi ga morali, in so bili za to kaznovani z novim porazom.

"Moramo dvigniti svojo igro v obrambi"

"Čestitke Joventutu za zmago. Imeli smo svoje možnosti, a jih nismo izkoristili, verjetno zaradi zmanjšane rotacije in nekaterih preostalih zadev, ki so se zgodile v zaključku tekme," je po porazu povedal Golemac.

"V zadnji četrtini smo se pet minut pred koncem oddaljili na šest točk razlike, in ko ti to uspe, moraš znati zaključiti tekmo. V zaključku smo naredili nekaj osebnih napak, naši tekmeci so zadeli proste mete. Nam ni uspelo zadeti. Moramo dvigniti svojo igro v obrambi," je bil razočaran Ferrell, ki je bil sicer s 25 točkami in 7 asistencami najboljši posameznik Cedevite Olimpije, a je tudi sam v zaključku naredil nekaj napak, ki so jih košarkarji Joventuta znali izkoristiti. Z zaključnim stavkom je izpostavil veliko težavo moštva, ki je z naskokom najslabše, kar zadeva branjenje košev v EuroCupu – v povprečju na tekmo prejemajo kar 91 točk.

Alen Omić je igral proti nekdanjemu klubu, dvoboj pa končal z dvojnim dvojčkom – 11 točk in 12 skokov. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Naslednji obračun bo imela ljubljanska zasedba v nedeljo, ko se bodo na domačem parketu Arene Stožice v derbiju regionalnega tekmovanja ob 17. uri pomerili z Budućnostjo VOLI. Obračun bo imel posebno noto, saj bodo med polčasoma upokojili dres velikana ljubljanskega kluba Dušana Hauptmana.

Prihodnjo sredo čaka Cedevito Olimpijo nov evropski test. V Ljubljano prihaja Umana Reyer Venice, ki je na domačem parketu novembra lani s 76:68 premagala slovenskega predstavnika.

