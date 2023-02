Ukrajinsko opozorilo in ena najtežjih nalog v sezoni

Po sobotnem presenetljivem porazu v 18. krogu rednega dela lige ABA v Skopju je ekipa Cedevite Olimpije v ponedeljek odpotovala v Kaunas, kjer domače tekme igra ukrajinska ekipa Prometej. Ljubljančani so še naprej v boju za mesta v končnici, vendar v Žalgirio Areni potrebujejo zmago, s katero bi se lahko približali ekipam, ki so na višjih mestih na lestvici. V Kaunasu ljubljanske košarkarje čaka zahtevna preizkušnja proti Prometeju, ki v dvoboj z Ljubljančani vstopa z nizom šestih zaporednih zmag v EuroCupu. Na zadnjih dveh tekmah je ukrajinska ekipa najprej na gostovanju v Bursi premagala finaliste iz pretekle sezone, košarkarje turške ekipe Bursasporja (94:92), nato pa pretekli teden v boju za vrh lestvice na domačem parketu še Joventut iz Badalone (95:90).

Jurica Golemac se zaveda, da je pred njegovo ekipa zares zahtevna naloga. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Prometej je v tem trenutku najbolj vroča ekipa v naši skupini. Naši tekmeci poraza ne poznajo na zadnjih 16 tekmah. Igrajo odlično, fizično in izredno hitro košarko. Njihovi branilci so atletski, visoki in zelo prodorni. Caleb Agada in Issuf Sanon prebijata tekmece, imajo tudi odličnega šuterja Giana Clavella. Zelo dobri atleti in šuterji. Ne smemo dovoliti, da se raztečejo po igrišču, obenem pa si ne smemo dovoliti, da izgubimo preveč žog in mečemo neumne mete iz igre," je pred dvobojem v Kaunasu povedal glavni trener Cedevite Olimpije, Jurica Golemac.

Ljubljanska ekipa je v tej sezoni Eurocupa pri treh zmagah in enajstih porazih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski in ukrajinski kolektiv sta se v petem krogu rednega dela prvič v zgodovini pomerila v Stožicah, zmago z rezultatom 94:89 pa je slavil Prometej. Aktualni slovenski prvaki sicer v obračun vstopajo po porazu na sobotnem gostovanju v Skopju pri MZT, kjer so bili domačini v soboto boljši z rezultatom 79:74.

"Pred nami je ena od najtežjih tekem v celotni sezoni. Prometej igra fenomenalno, naši tekmeci v obračun z nami vstopajo z izjemnim nizom zmag. Predvsem na domačem parketu naši tekmeci igrajo zelo dobro. Če želimo zmagati na tem gostovanju, bomo morali odigrati najboljšo tekmo v tej sezoni. Gremo se borit in dat vse od sebe, vsi pa vemo, kaj nam prinese zmaga," je pred obračunom v Žalgirio Areni povedal Alen Omić. Ta je na zadnjih osmih obračunih v evropskem pokalu vselej pograbil vsaj pet odbitih žog, v zadnjem kolu pa je s 15 ujetimi odbitimi žogami v obrambi postavil svoj nov osebni rekord v tekmovanju, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Preberite še: