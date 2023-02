Cedeviti Olimpiji spodrsnilo še pri zadnji ekipi lige

Cedevita Olimpija je v 18. krogu lige ABA izgubila obračun z najslabšo ekipo tekmovanja v Skopju. Tamkajšnji MZT je Ljubljančane, ki so sicer v sredo dosegli tretjo zmago v tej sezoni Eurocupa, premagal z 79:74. Zmaji so tako doživeli še tretji zaporedni poraz v jadranski ligi, medtem ko v Skopju slavijo šele tretjo zmago v sezoni. V prvi tekmi kroga je Split v petek v dalmatinskem derbiju tesno, z 89:85 premagal Zadar.

Ljubljanski košarkarji so niz porazov - izgubili so dve tekmi v ligi Aba in dve v evropskem pokalu - prekinili sredi tedna s tretjo zmago v evropskem pokalu proti Benetkam. Danes jih je v regionalni ligi čakalo gostovanje v makedonski prestolnici, kjer bi z zmago spet povečali možnosti, da ostanejo med prvimi štirimi ekipami lige.

Na prvi medsebojni tekmi v sezoni so oktobra v Ljubljani zmaji zmagali s 93:73, teoretično bi tudi danes morali biti v prednosti, saj je bila skopska ekipa pred tekmo na zadnjem mestu lestvice. A razpletlo se je slabo za slovensko ekipo, ki je po bledi predstavi doživela peti poraz v regionalnem tekmovanju, skopska pa je dosegla šele tretjo zmago.

Prvo četrtino so gostje sicer dobili, potem pa prepustili pobudo domačim. Čeprav je bila prednost Skopja večino časa majhna, ob polčasu šest, pred zadnjo četrtino pa štiri točke, se zeleno-oranžnim nikakor ni uspelo približati.

A v zadnji četrtini so imeli še možnost za drugačen razplet. Po trojki Yogija Ferrella in prostih metih Josha Adamsa so izenačili na 64:64. Domači pa so imeli odgovor, trojka in prosta meta Michaela Caffeyja in koš Abdula Malika Abuja so manj kot minuto pred koncem poskrbeli za 74:66, te razlike pa gostom ni uspelo nadoknaditi.

Adams je tekmo končal pri 15 točkah, po 12 sta jih dodala Edo Murić in Karlo Matković.

Naslednja tekma v ligi Aba čaka Ljubljančane 11. februarja, ko bodo gostovali pri beograjski ekipi FMP.

