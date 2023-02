Košarkarji Cedevite Olimpije so v sredo vendarle dočakali težko prigarano tretjo zmago v tej sezoni Eurocupa, po kateri ohranjajo še nekaj možnosti za napredovanje v izločilne boje. Ljubljanska ekipa je s 77:73 ugnala Venezio in na krilih dobre obrambe prekinila niz štirih zaporednih porazov. Po krvavo potrebni zmagi se je kamen od srca odvalil tudi strategu Cedevite Olimpije Jurici Golemcu.

Po nedeljskem polomu proti Budućnosti v ligi ABA (58:80) so košarkarji Cedevite Olimpije odlično odgovorili in v 13. krogu Eurocupa na kolena spravili Venezio. Čeprav tudi tokrat tekma ni minila brez črnih minut ljubljanske ekipe, pa je zasedba Jurice Golemca v zaključku strnila vrste in predvsem na krilih dobre obrambe - prejela je le 73 točk, kar je najmanj v tej sezoni Eurocupa - dosegla svojo tretjo zmago v tej evropski sezoni. Ljubljančani po tretjem slavju v Evropi ohranjajo minimalne možnosti za preboj med osmerico in s tem za odločilne tekme drugega dela tekmovanja.

"Fantom čestitam za zmago. Vso tekmo smo garali, imeli smo tudi slabe minute, tudi nasprotnik je imel nekaj dobrih trenutkov, v katerih jim je uspelo doseči nekaj košev, ki si jih ne bi smeli dovoliti. A obramba je bila še posebej v drugem polčasu takšna, kot mora biti, vsi so garali drug za drugega, v napadu nihče ni silil v ospredje. Poskušali smo izkoristiti njihove šibke točke in na koncu je bilo vse skupaj poplačano. Čestitke tudi navijačem, da so kljub polomu na tekmi z Budućnostjo danes prišli podpret našo ekipo," je v prvem komentarju po tekmi dejal strateg Golemac.

"Poskušali smo izkoristiti njihove šibke točke in na koncu je bilo vse skupaj poplačano," je dejal Golemac. Foto: Grega Valančič/Sportida

Velika vrnitev po nedeljskem polomu

Zasedba slovenskih prvakov je tako le tri dni po težkem porazu proti podgoriški ekipi dokazala, da tudi v tej sezoni še ni rekla zadnje. "Dan po tekmi z Budućnostjo so bili vsi igralci zelo potrti, videlo se je, da jim ni vseeno. Vsi so prišli na trening s pogledi, usmerjenimi v tla. Po opravljeni analizi in ogledu tekme smo se zavedali, da mi nismo takšna ekipa, kot je bilo videti proti Budućnosti. Na tisti tekmi res ni bilo prave energije, a vsi se zavedamo, da se tudi takšne tekme lahko zgodijo, tako da je pomembno, da samo nadaljujemo in verjamemo vase," je prepričan ljubljanski strateg, ki je po zmagi vendarle nekoliko lažje zadihal.

Z oceno trenerja se je strinjal tudi kapetan ekipe Edo Murić. "Zagotovo ta zmaga pomeni veliko olajšanje, odvalil se nam je kamen od srca. Tega, kar se je zgodilo na prejšnji tekmi, si nihče od nas ni želel. Nedeljska tekma je bila posebna, prisotnih je bilo veliko čustev, še posebej zaradi Duleta. Sam zadnja dneva nisem spal. Imeli smo najslabšo tekmo sezone in treba se je bilo dvigniti. Pred tekmo smo si rekli, da si moramo vrniti nasmeh, moramo ostati skupaj in biti družina. To smo pokazali. Igrali smo dobro, nasmejano, borili smo se in vse je bilo veliko lažje," je prepričan ljubljanski kapetan, ki je v statistiko vpisal 13 točk in sedem skokov.

Edo Murić je priznal, da zadnja dva dneva ni spal. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vrnitev Matkovića, težave Gnjidića

Za veliko spremembo v igri in tudi energiji Cedevite Olimpije je poskrbel Karlo Matković, ki se je po zdravstvenih težavah vendarle vrnil in v dobrih 12 minutah na parketu štirim točkam dodal štiri skoke, ob tem pa levji delež opravil tudi v obrambi. "Verjetno vsi opazijo, koliko nam je zaradi tega lažje. Fant nam daje drugo dimenzijo tudi v obrambi, proti Venezii je bil predvsem v igri pick and roll res odličen. Res nam da veliko in o tem se sploh nima smisla pogovarjati, vemo, v kakšni sestavi smo vso sezono, in vsak igralec nam veliko pomeni. "V torek je opravil prvi trening, nima več težav, tudi na tekmi z Venezio je igral, kolikor je lahko," je o hrvaškem centru dejal Golemac.

Ob tem v ljubljanski ekipi čakajo še na vrnitev Zorana Dragića, težave so se zdaj pojavile pri Lovru Gnjidiću. "Vsi nosilci so bili na parketu znova 25, nekateri celo več kot 30 minut in na vsake tri dni na tak način ne moreš igrati na visoki ravni. Komaj čakamo, da se vrne še Zoran Dragić, da dobimo širino tudi na zunanji liniji. Tudi Zoran je počasi začel trenirati in res upamo, da nam bo na naslednji tekmi že lahko pomagal. A seveda, ko se vrne en igralec, se znova poškoduje drugi. Nič novega. Lovro Gnjidić ima namreč težave s stopalom in ne vemo, kdaj se bo vrnil," je le nemočno z rameni skomignil Golemac.

Karlo Matković se je vrnil po zdravstvenih težavah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Minimalne možnosti za napredovanje

Ljubljanska ekipa je z zmago ohranila minimalne možnosti za napredovanje v izločilne boje, Cedevita Olimpija za zmago zaostaja za deveto Cluj-Napoco, za osmim mestom pa že tri, tako da je pet krogov do konca kar težko verjeti, da bo ljubljanski ekipi uspelo, a upanje umre zadnje. "Seveda, da bi bilo dokončno slovo od možnosti za napredovanje velika muka, a ti fantje so res tekmovalni. So pa zelo utrujeni, razpored tekem je neverjeten. Mislim, da smo bili od novega leta do danes dva tedna na poti, zdaj nas spet čaka devetdnevna pot. Zelo težko je potem izvajati še dodaten pritisk. Zagotovo pa je to dokaz, da imamo dobro ekipo in da čakamo, da dobimo še širino v igri," je dejal Golemac.

Zoran Dragić naj bi se kmalu vrnil na parket. Foto: Vid Ponikvar

"Vsekakor je ta zmaga neka potrditev. Na tekmi z Budućnostjo sem prvič začutil, da so fantje odnehali. Na prejšnjih tekmah sem ne glede na rezultat čutil, da stojimo skupaj, na tisti tekmi pa sem res videl, da smo odnehali. V tej smeri smo se tudi pogovarjali, da je edina stvar, ki je ne smemo storiti, to, da odnehamo. Na glede na rezultat, na to, ali zmagamo ali izgubimo, je naslednji dan nova možnost za dokazovanje," je prepričan trener slovenskih prvakov.

Cedevito Olimpijo zdaj najprej v soboto čaka gostovanje pri MZT v Skopju, prihodnji teden pa bo ljubljanska ekipa v 14. krogu Eurocupa gostovala pri Prometeju, ki je z devetimi zmagami in štirimi porazi vodilna ekipa skupine A.

Cedevita Olimpija : Venezia, foto: Grega Valančič/Sportida:

1 / 31 2 / 31 3 / 31 4 / 31 5 / 31 6 / 31 7 / 31 8 / 31 9 / 31 10 / 31 11 / 31 12 / 31 13 / 31 14 / 31 15 / 31 16 / 31 17 / 31 18 / 31 19 / 31 20 / 31 21 / 31 22 / 31 23 / 31 24 / 31 25 / 31 26 / 31 27 / 31 28 / 31 29 / 31 30 / 31 31 / 31

Preberite še: