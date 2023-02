Sekulić razkril karte pred zadnjim dejanjem

Selektor Aleksander Sekulić bo za zadnja dvoboja računal na 14 košarkarjev. Na seznamu so: Saša Ciani (Cedevita Junior, Hrvaška), Jakob Lovrenc Čebašek (Constanta, Romunija), Gregor Glas (Mornar Bar, Črna gora), Robert Jurković (Krka), Urban Klavžar (Murcia, Španija), Jan Kosi (Cedevita Olimpija), Jurij Macura (Krka), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Aleksej Nikolić (Germani Brescia, Italija), Bine Prepelič (Charleroi, Belgija), Rok Radović (Cedevita Olimpija), Žiga Samar (Hamburg, Nemčija), Leon Stergar (Krka) in Petar Vujačić (Mornar Bar, Črna gora).

"Za nas je bilo zelo pomembno, da smo si že v novembrskem ciklu zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu. A ne glede na to si zadnji dve tekmi želimo odigrati po najboljših močeh, nadaljevati začrtano pot in kvalifikacije zaključiti z dvema zmagama. Zbrali se bomo v precej pisani zasedbi. Manjkalo bo nekaj nosilcev igre, po drugi strani pa je to lepa priložnost, da se nekateri drugi igralci pokažejo slovenski javnosti in da vidimo, do kam lahko sežejo v reprezentanci. Nobena tekma v dosedanjem delu kvalifikacij ni bila lahka in tudi tokrat sta pred nami dve zahtevni tekmi. Tega smo že vajeni. Naša naloga je, da se v tem kratkem času ustrezno uigramo in pripravimo. Navijačem se z dobro predstavo želimo zahvaliti za podporo na vseh tekmah. Bili so pomemben dejavnik pri uvrstitvi na prvenstvo, zato upam, da se bodo tudi tokrat zbrali v lepem številu," pravi Sekulić.

Na lestvici slovenske skupine J imata Nemčija in Finska po osem zmag in dva poraza, Slovenija pa je s sedmimi zmagami in tremi porazi na tretjem mestu. Vse tri reprezentance so si že zagotovile vozovnico za Azijo. Na svetovno prvenstvo se namreč iz evropskega dela kvalifikacij uvrsti 12 reprezentanc − prvo-, drugo- in tretjeuvrščena ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij (I, J, K in L). Že je znana deveterica udeležencev, zadnja dva kola pa bosta dala še preostale tri reprezentance. Poleg omenjene trojice so si nastop zagotovile Francija, Grčija, Italija, Latvija, Litva in Španija.

Slovenija bo četrtič udeleženka turnirja dvaintridesetih najboljših reprezentanc na svetu, ki bo potekal od 25. avgusta do 10. septembra na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Prvič je nastopila 2006 na Japonskem, 2010 je igrala v Turčiji, 2014 pa v Španiji.

