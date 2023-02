Košarkarji Bostona ugnali Memphis

Košarkarji Boston Celtics so zabeležili 41. zmago v rednem delu sezone severnoameriške lige NBA. V domači dvorani so s 119:109 ugnali Memphis Grizzlies. Na edini preostali tekmi so Toronto Raptors s 119:118 premagali Detroit Pistons.

Boston je z razmerjem zmag in porazov 41-16 vodilno moštvo lige NBA, medtem ko Memphis (34-22) zaseda drugo mesto zahoda za Denver Nuggets (39-18).

Kelti so polčas dobili za 13 točk, a so se grizliji v tretji četrtini hitro približali. V zadnji četrtini si je Boston nato z dvema manjšima nizoma zagotovil dvomestno prednost in jo zanesljivo zadržal do konca dvoboja.

Najboljši strelec tekme je bil zvezdnik Memphisa Ja Morant s 25 točkami, pri Bostonu pa je 23 točk in deset podaj dosegel Derrick White. Ob njem je še sedem domačih košarkarjev preseglo dvomestno število točk.

Kljub odsotnosti Jaylena Browna in Marcusa Smarta ter slabemu metu iz igre prvega zvezdnika ekipe Jaysona Tatuma (3/16, 16 točk), je prevladala predvsem širina kadra, ki ga ima na voljo trener Joe Mazzulla.

"To je lepota naše igre. Res imamo širok kader in številne košarkarje, ki zmorejo vsega po malem," je po dvoboju dejal White.

"Nekaj naših odličnih košarkarjev manjka in to je priložnost za preostale, da pokažemo svoj karakter. Oni vsako noč igrajo na vso moč, mi pa pomagamo po naših najboljših močeh, da bi ekipa dosegla čim večje število zmag," pa je dodal Sam Hauser, drugi strelec Bostona z 20 točkami.

Toronto do tesne zmage

Na edini preostali tekmi večera je Toronto (27-31) tesno ugnal Detroit (15-43). Kanadsko moštvo je skorajda zapravilo 13 točk naskoka v zadnji četrtini, a na koncu po zaslugi Freda VanVleeta (35 točk) in Pascala Siakama (28 točk) le vknjižilo zmago. Pri Detroitu je bil najboljši strelec Bojan Bogdanović s 33 točkami.

V noči na torek bodo igrali vsi trije slovenski košarkarji. Luka Dončić bo z Dallas Mavericks gostil Minnesota Timberwolves, Vlatko Čančar bo z Denverjem igral v Miamiju pri tamkajšnji vročici, Goran Dragić pa se bo s Chicago Bulls doma pomeril proti Orlando Magic.

Liga NBA, 12. februar:



Boston Celtics : Memphis Grizzlies 119:109

Toronto Raptors : Detroit Pistons 119:118

Lestvica:

