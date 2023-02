Vroče kot že dolgo ne, Dončićev Dallas na udaru kritik

Prestopna tržnica v ligi NBA je dokončno zaprla vrata, potem ko so klubi v ligi NBA v zadnjih dneh poskrbeli za številne prestopne bombe, s katerimi so dodobra premešali karte in razmerja v ligi. Med glavnimi akterji na tržnici so bili tudi pri Dallas Mavericks, ki pa so si s svojimi odločitvami prislužili najslabše ocene v tem obdobju, čeprav se je v Teksas preselil zvezdnik Kyrie Irving.

Dnevi pred četrtkom, ko se je v ligi NBA zaprla možnost trgovanja, so bili nekaj časa povsem nepričakovano mirni, saj je bila pred nedeljo narejena samo ena res omembe vredna menjava, ko se je v vrste Los Angeles Lakers preselil Rui Hačimura. Zatem pa je v ligi NBA počilo. Nova zahteva Kyrieja Irvinga po menjavi iz Brooklyn Nets je odprla vrata tržnice in poskrbela za divje dogajanje, ki je epilog dobilo v dodobra premešanih zasedbah klubov čez lužo.

Za najodmevnejši zgodbi sta zagotovo poskrbela Kevin Durant in že omenjeni Irving ter dokončala dinastijo zvezdniške trojice, ki sta jo nekaj časa skupaj z Jamesom Hardnom krojila v Brooklynu. Irving je novo domovanje našel pri Dallas Mavericks, medtem ko bo Durant po novem nosil dres Phoenix Suns. Obe potezi sta dodobra preoblikovali položaje v zahodni konferenci.

Irving je v noči na četrtek že odigral prvo tekmo v dresu Dallasa. Foto: Reuters

Zatem so rokave dodobra zavihali tudi drugi NBA-klubi. V zadnjih 24 urah pred iztekom roka je bilo opravljenih neverjetnih 16 menjav, ki so vključevale 49 igralcev (skoraj deset odstotkov celotne lige) in 25 ekip, vključno z Los Angeles Lakers, ki so preoblikovali moštvo za podporo zvezdnikov LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa. Za odmevno dogajanje so v zadnjih urah poskrbeli tudi pri sosedih v Los Angelesu, saj so Clippers svojo ekipo popolnili z Ericom Gordonom, Bonesom Hylandom in Masonom Plumleejem.

Najbolj odmevni prestopi tega obdobja: Phoenix Suns – Brooklyn Nets Nova člana Phoenix Suns: Kevin Durant, T. J. Warren

Novi člani Brooklyn Nets: Cameron Johnson, Mikal Bridges, Jae Crowder, štiri izbore v prvem krogu naborov, zamenjava izbora na naboru 2028 Brooklyn Nets – Dallas Mavericks Brookyln Nets: Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, izbor v prvem krogu nabora 2029, izbora v drugem krogu naborov 2027 in 2029

Dallas Mavericks: Kyrie Irving, Markieff Morris Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves – Utah Jazz LA Lakers: Malik Beaslex, D'Angelo Russell, Jarred Vanderbilt

Minnesota Timberwolves: Nickeil Alexander-Walker, Mike Conley, izbor v drugem krogu nabora 2024 (Memphis ali Washington), izbor Utah v drugem krogu nabora 2025 in 2026

Utah Jazz: Russell Westbrook, Juan Toscano-Anderson, Damian Jones, izbor v prvem krogu nabora 2027 Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets – Indiana Pacers Milwaukee Bucks: Jae Crowder

Brooklyn Nets: pravice do branilca Juana Pabla Vauleta, Milwaukeejev izbor v drugem krogu nabora 2028 in 2029

Indiana Pacers: George Hill, Jordan Nwora, Serge Ibaka, izbor v drugem krogu nabora 2023, izbora v drugem krogu nabora 2024 (Milwaukee) in 2025 (Indiana) Portland Trail Blazers – New York Knicks New York Knicks: Josh Hart

Portland Trail Blazers: Ryan Arcidiacono, Svi Mykhailiuk, Cam Reddish, izbor v prvem krogu nabora 2023 Golden State Warriors – Detroit Pistons – Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers Golden State Warriors: Gary Payton II

Detroit Pistons: James Wiseman

Atlanta Hawks: Saddiq Bey

Portland Trail Blazers: Kevin Knox, pet izborov v drugem krogu naborov

Vroče dogajanje

Če se vrnemo k najodmevnejšim prestopnim bombam tega obdobja, so za največ dvignjenega prahu v četrtek zgodaj zjutraj poskrbeli pri Brooklyn Nets, kjer so se po odhodu Irvinga poslovili še od Kevina Duranta. Ta je skupaj s T.J. Warrenom odpotoval k Phoenix Suns. V Brooklyn so se preselili Mikal Bridges, Cameron Johnson in Juan Pablo Vauleta ter šest izbir na naborih. V Milwaukeeju je pristal Jae Crowder, v Indiani pa so po novem George Hill, Serge Ibaka in Jordan Nwora. Ameriški poznavalci so ob tem prepričani, da je v tem primeru ogromno pridobil Phoenix, ki je zdaj z navezo Durant, Devin Booker in Chris Paul velik favorit za zmago v zahodni konferenci, ob tem pa so prepričani, da bo ta poteza dobro delovala tudi za Brooklyn, ki bo začel novo pot.

Kevin Durant je po novem član Phoenixa. Foto: Guliverimage

Med zvezdniški prestopi je zagotovo treba omeniti tudi Russlla Westbrooka, ki je po novem član Utah Jazz. Njegov zdaj že bivši klub Los Angeles Lakers je privolil v dogovor z Utah Jazz in Minnesoto Timberwolves, ki je poskrbel za prestope osmih igralcev. Tako so košarkarji D'Angelo Russell, Malik Beasley in Jarred Vanderbilt pripotovali k Lakersom. Med drugim sta v Minnesoti pristala člana Utah Jazz Mike Conley in Nickeil Alexander-Walker, hkrati pa so pri Utah dobili tudi izbor LA Lakers v prvem krogu nabora leta 2027.

Dorian Finney-Smith je že odigral prvo tekmo za Brooklyn. Foto: Guliverimage

V eni največjih, če ne v celo največji kupčiji tega obdobja pa so sodelovali pri Dallas Mavericks, kjer je Luka Dončić jasno podprl prihod Irvinga iz Brooklyna, ob tem se je v Teksas preselil še Markieff Morris, v Brooklyn pa sta odpotovala Dorian Finney-Smith in Spencer Dinwiddie.

Šokantna poteza je tako prinesla nenaden konec Irvingovih drame polnih štirih sezon v Brooklynu. Mavericks so s tem pridobili igralca, ki so ga potrebovali poleg Dončića, sploh po odhodu Jalena Brunsona, a kljub temu obstaja tveganje, kaj bo zvezdnik doprinesel v slačilnico Dallasa. Ameriški poznavalci lige NBA so potezo Dallasa sicer označili za eno slabših v tem obdobju, saj se Irvingu po koncu te sezone izteče pogodba, velika udarca pa sta zagotovo tudi odhoda Finneyja-Smitha in Dinwiddieja, ob tem, kot vse kaže, v zasedbi Dallasa ogromno računajo na Josha Greena.

"V obrambi je velika razlika med Mavericks in ekipami, ki so imele Irvinga in še enega drugega zvezdnika. Ne glede na vse skrbi glede obremenitve Luke in uspešnosti brez njega je bil napad Dallasa dejansko boljši kot prejšnjo sezono in se je uvrstil med najboljših deset. V obrambi pa so Mavericks ob prihodu Jasona Kidda padli s sedmega mesta na 24. To deluje kot Dallasov največji zamah po prihodu Porzingisa. Mavericks bodo morali računati na to, da bo Irving ostal na igrišču in produciral," so med drugim zapisali pri ESPN.

Najbolj mirno so dogajanje na zimski tržnici pospremili v zasedbah Chicago Bulls z Goranom Dragićem in Cleveland Cavaliers, ki v teh zimskih dneh niso poskrbeli za nobeno menjavo ali nakup.

