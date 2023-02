Cuban razkril, kakšno je bilo Dončićevo mnenje o prestopu zvezdnika v vrste Mavs

V ligi NBA je močno odmeval prestop med Dallas Mavericks in Brooklyn Nets. Kyrie Irving in Markieff Morris sta prišla v Dallas, v Brooklyn pa sta se preselila Dorian Finney-Smith in Spencer Dinwiddie.

Irving je že debitiral v dresu Mavs in bil s 24 točkami najbolj zaslužen za zmago na gostovanju pri Los Angeles Clippers. Na tekmi sta bila tudi Luka Dončić, ta se bo morda vrnil v pogon po poškodbi pete v soboto proti Sacramento Kings, in lastnik kluba Mark Cuban.

Prvi mož Dallasa je po zmagi s 110:104 z nasmehom na obrazu odgovarjal na vprašanja. Na prvo o tem, kako vidi sodelovanje med Dončićem in Irvingom, je novinarki Callie Caplan iz Dallasnews odgovoril: "Nisem nič radoveden, kako bosta igrala, ker verjamem, da bosta super. Navdušen sem. Luka lahko igra z vsakomer, kar je že večkrat dokazal. Oba imata visok košarkarski IQ in nekoliko drugačno tehnično znanje. Dopolnjevala se bosta. Potem sta tu še Jaden (Hardy, op. a.) in Josh (Green, op. a.). Josh igra na ravni All-Star. Ni mi mar, kaj drugi rečejo o tem. Res igra."

In kakšna je bila povratna informacija Luke Dončića, ko se je vodstvo odločalo za menjavo z Brooklyn Nets? "Naredite menjavo. Potrebujemo talent. Gre za igralca na ravni tistih, ki so v Dvorani slavnih, in rad bi igral s takšnim talentom. Zakaj ne bi igral s takšnim igralcem? Tako preprosto je bilo. Z njegovim prihodom smo dobili širino, kako napadati tekmeca. In to je za nas pomembno," je dejal Cuban.