Navdušil in se takoj ozrl proti Dončiću

Kyrie Irving je na najlepši mogoč način debitiral v vrstah Dallas Mavericks, z zmago na gostovanju pri Los Angeles Clippers (110:104), povrhu vsega pa je bil s 24 točkami najboljši strelec teksaškega moštva.

Videti je bilo, da se je hitro ujel s soigralci, kar se je nekdanjemu košarkarju Brookyln Nets zdelo povsem naravno: "Nesebično smo igrali in to je pravi način. Fantom sem v slačilnici povedal, da mi je všeč, da v zadnjih štirih minutah nismo zagnali panike. Ostali smo pripravljeni. Tekmecu je uspelo nekaj nizov, vendar smo mu vse skupaj otežili."

Zaupanje zvezdnika v soigralce je ena od pomembnih zadev, ki vpliva na kemijo znotraj moštva, česar se Irving, ki je leta 2016 skupaj z LeBronom Jamesom osvojil naslov prvaka s Cleveland Cavaliers, zelo dobro zaveda.

"Še prijetneje bo, ko se vrne številka 77"

"Delali smo napake, zato sem se na prvi tekmi samo želel prepričati, prav tako moji soigralci in trenersko osebje, da ne bomo čutili pritiska. In mislim, da je bila najpomembnejša stvar to, da žoge niso vsiljevali meni. Želimo samo igrati običajno košarko."

Kyrie Irving je navdušil na prvi tekmi v dresu Dallasa. Foto: Reuters

Gibanje žoge je bilo ta večer na visoki ravni, dokaz, da je bilo tako, je 26 asistenc. "Fantje se navajajo na igranje z menoj in vidijo, koliko odprtih metov lahko ustvarim zanje. Naše menjave se izboljšujejo in prepričan sem, da bo, ko se vrne številka 77, še prijetneje," se je Irving v izjavi spomnil na Luko Dončića in dal vedeti, da se veseli priključitve slovenskega superzvezdnika, ki je zaradi težav s peto izpustil tretjo zaporedno tekmo. V pogon bi se lahko vrnil v noči na soboto na gostovanju pri Sacramento Kings.

Da je Irving velika pridobitev, je dal vedeti tudi glavni trener Jason Kidd: "Mislim, da se je nocoj izkazalo, da zna organizirati stvari na vseh ravneh. Veliko odličnih stvari nam je prinesel. Zabavno bo."

Dotaknil se je odhoda Duranta

Ko je zastor nad tekmo v Los Angelesu padel in je Irving dajal prve izjave po tekmi, je v ligi NBA odjeknila novica, da Brooklyn Nets zapušča tudi Kevin Durant, s katerim sta si še pred dnevi delila garderobo. In kakšen je bil Irvingov prvi odziv ob odhodu nekdanjega soigralca v vrste Phoenix Suns? "Molim za njegovo srečo in zdravje. Veliko sva se pogovarjala o tem, kakšna bo najina prihodnost. Nekaj negotovosti je bilo v zraku. Najina želja je bila, da bi bila v klubih, kjer bi bila lahko uspešna. Ali bova skupaj ali ne, ni pomembno. Niti za trenutek nisem čutil jeze, ker sem zapustil Brooklyn. Poskušava razumeti drug drugega in rasti kot osebi," je dejal.

Foto: Guliverimage

"Posel se spreminja tako hitro. Oba postajava nekoliko starejša. Verjetno ga bom še malce večkrat videl, ker igrava v isti konferenci. Verjetno bom veliko več igral proti Phoenixu. Tega se veselim. Vesel sem, da je šel iz Brooklyna," je dejal Irving in dodal, da sta z Durantom že dlje časa razmišljala o odhodu: "To se je pripravljalo po prvem letu. Nisem bil prepričan, ali želim biti dolgoročno v Brooklynu. Zaradi stvari, ki so se dogajale v zakulisju. Dal sem vse od sebe, sklonil glavo in le trdo delal. Pojavile so se nekatere nesrečne okoliščine, na katere nisem mogel vplivati, pa naj gre za cepivo, izostajanje na tekmah, izključitve ali malenkosti, za katere mislim, da so samo zapletle našo pot."