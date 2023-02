Dragić proti nekdanjemu klubu, ki je ostal brez glavnih zvezdnikov

Dogajanje na tržnici NBA je v zadnjih dneh precej ponorelo, še posebej na udaru se je znašla zasedba Brooklyn Nets, ki sta jo zapustila oba glavna zvezdnika Kyrie Irving in Kevin Durant. Ravno Nets bodo naslednji nasprotnik Chicago Bulls z Goranom Dragićem. Slovenski košarkar se tako vrača v Barclays Center, kjer je 36-letni košarkar igral v drugi polovici prejšnje sezone. Chicago je na zadnjih petih tekmah zmagal trikrat, nazadnje so Bulls klonili na gostovanju pri Memphisu.

Izjemen dozdajšnji del sezone pa je za Denverjem z Vlatkom Čančarjem, ki v zadnjem obdobju odlično izkorišča ponujene minute v zasedbi iz Kolorada. Denver je z 38 zmagami in 17 porazi trenutno zanesljivo vodilna ekipa zahoda, so pa Nuggets na zadnji tekmi, na kateri so pogrešali skoraj vse nosilce igre, s kar 98:128 klonili proti Minnesoti. Za tekmo z Orlandom sta pod vprašajem Jamal Murray in Zeke Nnaji, bo pa znova na parketu Nikola Jokić. Srb v tej sezoni naravnost blesti, v povprečju dosega 24,7 točke, 11,3 skoka in 10,2 asistence na srečanje.

