Novi zvezdnik Dallasa se ob vprašanjih o Dončiću ni zadrževal

Novi soigralec Luke Dončića in novi član Dallas Mavericks zvezdnik Kyrie Iring je v torek z ekipo iz Teksasa opravil prvi trening. Po spoznavanju z novimi soigralci in vodstvom kluba je 30-letni Američan prvič stopil tudi pred predstavnike sedme sile, ki jim je razkril marsikaj zanimivega.

Spomnimo, Dallas je v preteklih dneh poskrbel za eno najodmevnejših prestopnih bomb v tem obdobju. Klub iz Teksasa je v zameno za Kyrieja Irvinga, ki je v tej sezoni za Nets dosegal 27,1 točke, 5,1 skoka in 5,3 asistence na srečanje, k mrežicam poslal Doriana Finney-Smitha, Spencerja Dinwiddieja, izbor v prvem krogu nabora leta 2029 ter izbora v drugem krogu naborov v letih 2027 in 2029, ob tem pa se bo v Dallas preselil tudi Markieff Morris, brat Marcusa Morrisa, s katerim je imel Dončić v preteklosti že nekaj neljubih srečanj.

"Želim biti v klubu, kjer so me veseli, in ne, kjer me le tolerirajo ali z mano ravnajo na način, da se ne počutim spoštovanega," je dejal Kyrie Irving v svoji prvi javni izjavi, odkar so Nets izpolnili njegovo zahtevo po menjavi in se strinjali, da bo po novem član Dallasa. "V Brooklynu so bili trenutki, ko sem se počutil zelo nespoštovanega," je bil v prvi izjavi neposreden Irving.

Pohvale na račun Dončića

Beseda je seveda tekla tudi o prvem zvezdniku Dallasa Luki Dončiću. "Mislim, da bo to prvič, da bom tako blizu in da bom delal z enim izmed strašnih evropskih košarkarjev, ki so tako dominantni. Luka vse počne v ritmu, ki ga do zdaj še nismo videli, mogoče je v tem rangu še Larry Bird ali kdo drug, ki preprosto igra v svojem ritmu, dosega ogromno točk in je vsako leto neprestano v igri za naslov MVP," je nekaj pohval na račun novega soigralca natresel Irving. Ta je še razkril, da sta si z Dončićem, odkar sta postala soigralca, izmenjala nekaj sporočil, da pa si želi čimprejšnjega srečanja tudi v živo. Irving bo ob Markieffu Morrisu nared za igranje že proti LA Clippers, medtem ko Dončić, čeprav bo pripotoval v Los Angeles, tam še ne bo zaigral.

Dončić in Irving bi lahko prvič zaigrala skupaj v noči na soboto, ko bo Dallas gostoval pri Sacramentu. Foto: Guliverimage

"Kolikor bom lahko, mu bom pomagal z vodenjem, tukaj ni nobenega pritiska, upam, da ga bom malce razbremenil in pomagal celotni ekipi. Želim si samo uživati v igranju košarke, uživati v Lukovem talentu in igri mojih soigralcev ter delati v smeri osvojitve prvenstva," je bil odločen Irving, ki je v preteklosti nase večkrat opozoril s kontroverznim obnašanjem, a je jasno poudaril, da je to zdaj del preteklosti in da si želi jasno postavljenih mej.

Kidd: To je ekipa Luke Dončića in vedno bo

Mnenja o prihodu Irvinga v Dallas med privrženci Mavericksov so zelo mešana. Glavni razlog za skrbi navijačev Mavericks je predvsem obnašanje 30-letnega Američana. Ta se je v preteklosti že večkrat znašel v središču škandalov in vročih debat v ligi NBA zaradi svojih, milo rečeno, posebnih nazorov in dejstva, da je velik zagovornik različnih teorij zarote.

"Ne gre za obračun dveh 'nezrelih otrok', da pokažeta, kdo je večji vodja. To je ekipa Luke Dončića in vedno bo," je bil jasen Kidd. Foto: Reuters

"Res garam, a nihče ne govori o tem, zgolj o stvareh zunaj parketa. Zdaj želim spremeniti temo, da napišem svojo zgodbo ter se osredotočim na stvari, ki jih lahko nadzorujem. Seveda bo za uigravanje potreben čas. Ali sem zaskrbljen, da bova skupaj v ekipi? Ne," je bil jasen Irving. O tej temi se je razgovoril tudi trener Jason Kidd. "Ne gre za obračun dveh 'nezrelih otrok', da pokažeta, kdo je večji vodja. To je ekipa Luke Dončića in vedno bo. Zdaj smo izboljšali našo zasedbo s košarkarjem, ki lahko poskrbi za žogo," je bil jasen Kidd.

Dallas je za Irvinga, ki bo konec marca dopolnil 31 let, četrti klub v ligi NBA, pred tem je poleg Brooklyna igral še za Boston Celtics in Cleveland Cavaliers, s katerimi je leta 2016 osvojil šampionski prstan. Irving, ki je rojen v Avstraliji, bo ob tem letos osmič zaigral na tekmi vseh zvezd, leta 2012 pa je prejel tudi nagrado za novinca leta v ligi NBA.

