Kyrie Irving bo pri Dallasu nosil številko 2, LeBron James razočaran

Dallas je v zameno za Kyrieja Irvinga in Markieffa Morrisa v Brooklyn poslal Spencerja Dinwiddieja in Doriana Finneyja Smitha, Nets pa prepustil še pravico izbora v prvem krogu nabora 2029 ter izbora v drugem krogu naborov 2027 in 2029. Kontroverzni, a odlični Irving je zdaj tudi uradno soigralec Luke Dončića, v Dallasu pa so mu namenili dres s številko dve.

To je v šampionski sezoni 2011, ko so Mavericks osvojili edini naslov prvakov lige NBA, nosil tudi Jason Kidd, ob Dirku Nowitzkem eden od ključnih mož tedanjega dosežka, Kidd pa je danes tudi glavni trener moštva. Irving bi lahko za Mavericks zaigral že v četrtek zjutraj po slovenskem času, ko ti gostujejo pri LA Clippers.

Irvinga si je sicer želel k Los Angeles Lakers zvabiti LeBron James, ki je z njim igral že v Clevelandu, skupaj sta Cavaliers leta 2016 prinesla tudi naslov prvaka in tudi tedaj je Irving nosil dres s številko dve. James je bil po novici, da se njegov nekdanji soigralec seli v Dallas, razočaran. "Zagotovo sem razočaran. Ne morem reči, da nisem razočaran, ker nam ni uspelo pripeljati takšnega talenta, s katerim sva imela imenitno kemijo. Menim, da ti lahko pomaga dobivati prvenstva. Ampak zdaj sem spet osredotočen na svoj zdajšnji klub in ljudi, ki so v njem," je razlagal James, ki bo ta teden zagotovo presegel velik mejnik v ligi NBA.

LeBron sat down with @RealMikeWilbon to share his thoughts on the Lakers not being able to trade for his former teammate Kyrie Irving:



"I can’t sit here and say I’m not disappointed on not being able to land such a talent." pic.twitter.com/2smRTk3Y0c