Noro! K Dončiću prihaja zvezdnik lige NBA, Dallas zapuščata pomembna igralca.

V taboru Dallas Mavericks se obetajo ogromne spremembe. Vodstvo kluba se je v želji, da razbremeni Luko Dončića in mu zagotovi pomoč v napadu, odločilo za zelo tvegano in drzno potezo. Po poročanju dobro obveščenih novinarjev Shamsa Charanie in Adriana Wojnarovskega v Teksas prihajata 30-letni zvezdnik Kyrie Irving, eden najboljših branilcev v ligi NBA, ter Markieff Morris, v Brooklyn pa se selita Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, hkrati pa bodo Nets prejeli še pravico Dallasovega izbora prvega in drugega kroga nabora v letu 2029.

Kyrie Irving, ki je leta 2016 osvojil ligo NBA v dresu Clevelanda, je v tej sezoni 11. najboljši strelec lige NBA (27,1 točke), na tekmo pa prispeva še 5,1 skokov in 5,3 asistence. Iz igre meče 48,6 odstotno. Foto: Reuters V zadnjih dneh v ZDA ni manjkalo namigov in govoric o tem, da bi lahko Kyrie Irving do konca prestopnega roka, ta se bo končal v četrtek, 9. februarja, zamenjal delodajalca in se preselil k Dallasu. Vodstvo Mavericks se je odločilo za tvegano potezo. Luko Dončića, vlečnega konja moštva in osrednjega junaka franšize, je želelo vsaj malce razbremeniti in v najbolj občutljivem delu sezone, ko se bodo klubi potegovali za mesta, ki vodijo v končnico lige NBA, in mu pripeljali tako vrhunskega soigralca, da se bo lahko nanj zanesel.

Izbor je padel na 30-letnega vrhunskega branilca, enega najboljših v ligi NBA, kar dokazuje tudi podatek, da je bil podobno kot Dončić izbran v začetno peterko letošnjega zvezdniškega spektakla All-Star. Ker pa se je Irving večkrat zapletal v številne kontroverznosti, s katerimi je paral živce ne le navijačem, ampak tudi delodajalcem, ostaja odprto vprašanje, ali se bo Dallasu obnesel takšen manever.

BREAKING: Morris is joining Kyrie and headed to Dallas. #MFFL pic.twitter.com/Eh4ixizHvu — MFFL (28-26) (@Mavs_FFL) February 5, 2023

Spencer Dinwiddie in Dorian Finney Smith bosta sezono nadaljevala pri Brooklynu. Foto: Guliverimage V nedeljo, ki v pisarnah teličkov že dolgo ni bila tako pestra, sta tako Dallas in Brooklyn našla skupen jezik in sklenila dogovor, v katerem se bosta v Teksas preselila Kyrie Irving in Markieff Morris, v obratno smer pa odhajata Dorian Finney-Smith in Spencer Dinwiddie. Prvi se je v vseh letih, odkar v ligi NBA sodeluje z Dončićem, močno prikupil Ljubljančanu. Dončić je večkrat izrazil željo, da bi priljubljeni ''Doe-Doe'' ostal za vedno v Teksasu, a je liga NBA še enkrat več dokazala, kako neizprosen je košarkarski posel. Vključuje tudi nepredvidljive selitve, pri katerih nimaš vpliva, kar je na svoji koži v bogati karieri občutil tudi Goran Dragić. Finney-Smith tako ne bo ostal v Dallasu, skupaj z njim pa se seli v New York še Dinwiddie. Američan, ki je pri Mavericks prevzemal nase največjo odgovornost na tekmah, ko Dončić ni mogel pomagati soigralcem, se v bistvu vrača k nekdanjemu klubu. Za Brooklyn je že igral.

