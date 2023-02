Kdo se je še pridružil Luki Dončiću v ekipi za tekmo zvezd?

Potem ko je bila pred tednom dni znana prva peterka košarkarske tekme All-Star – ob kapetanu LeBronu Jamesu bo zaigral tudi Luka Dončić – so danes pri ligi NBA objavili 14 rezerv, ki so jih izbrali trenerji. Med njimi sta na zahodu tudi Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) in Finec Lauri Markkanen (Utah Jazz).

Dončić je pred tednom dni še tretjič v karieri postal član prve peterke tekme zvezd po izboru navijačev, medijev in igralcev. Ob njem so se v prvi peterki na zahodu znašli še kapetan James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Nikola Jokić (Denver Nuggets) in Zion Williamson (New Orleans Pelicans). Tekma vseh zvezd bo 19. februarja.

Na zahodu so med rezervami poleg Gilgeous-Alexandra in Markkanena še Paul George (LA Clippers), Jaren Jackson ml. (Memphis Grizzlies), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ja Morant (Memphis Grizzlies) in Domantas Sabonis (Sacramento Kings).

Giannis Antetokounmpo Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na vzhodu je kapetan postal Antetokounmpo

Na vzhodu je kapetan postal Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Ob njem bodo v prvi peterki igrali še Kevin Durant in Kyrie Irving (oba Brooklyn Nets), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) in Jayson Tatum (Boston Celtics).

Rezervisti vzhodne konference pa so Bam Adebayo (Miami Heat), Jaylen Brown (Boston Celtics), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks) in Julius Randle (New York Knicks).

