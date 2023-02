Kaos v Clevelandu, košarkarja obračunala s pestmi #video

V noči na petek je bilo v ligi NBA zelo vroče v Clevelandu, kjer je domača zasedba na koncu s 128:113 odpravila Memphis Grizzlies. A bolj kot rezultat je po tekmi odmevalo dogajanje iz tretje četrtine, v kateri sta med sabo obračunala Donovan Mitchell in Dillon Brooks, v pretep pa so se vmešali tudi drugi igralci, a se je dogajanje na srečo hitro umirilo.

Slabih šest minut pred koncem tretje četrtine med Memphisom in Clevelandom je zavrelo med Dillonom Brooksom in zvezdnikom Cleveland Cavaliers Donovanom Mitchellom. Brooks je ob zaostanku Grizzlies s 76:81 prodrl proti košu, a je njegov poskus uspešno oviral Mitchell ob pomoči Evana Mobleyja. Mitchell je nato pobral žogo in skušal steči na nasprotno stran igrišča, a ga je Brooks ob tem udaril v mednožje. Košarkar Clevelanda je nato v nasprotnega košarkarja, ki je še ležal na tleh, vrgel žogo, nato pa je povsem izgubil živce, skočil v Brooksa, dogajanje v Rocket Mortgage FieldHouse pa je zatem eksplodiralo.

Donovan Mitchell and Dillon Brooks tussle in Cleveland 👊



🎥 @BleacherReport pic.twitter.com/z5le7GOYt2 — The Athletic (@TheAthletic) February 3, 2023

Na srečo so se strasti hitro umirile, Brooks je zaradi posredovanja prejel dve nešportni napaki, zaradi česar je tekmo končal predčasno, medtem ko si je Mitchell na drugi strani prislužil tehnično napako in bil prav tako predčasno izključen. "To je bil poceni udarec, a takšen on pač je. Tega smo od njega v tej ligi že navajeni, tudi midva imava borbe že nekaj let. Vsi igralci vemo, kakšen je, moraš se zaščititi. Vesel sem, da so mi danes soigralci priskočili na pomoč, da so mi krili hrbet, liga pa mora ukrepati v tej smeri," je med drugim po koncu tekme dejal Mitchell, ki je prilil še nekaj olja na ogenj, potem ko je med drugim rekel, da je Brooksu v zadnjih letih "večkrat izprašil rit".

Foto: Reuters

Brooks je v zadnjih nekaj sezonah pridobil sloves problematičnega igralca. Krilni košarkar Memphis Grizzlies je bil med drugim v lanski končnici izključen na srečanju z Golden Statom zaradi grobega prekrška nad Garyjem Paytonom II.

Cleveland je na koncu dobil srečanje z Memphisom s 128.113. V zasedbi Clevelanda je bil z 32 točkami in enajstimi asistencami na koncu najbolj učinkovit Darius Garland. Izključeni Mitchell je dosegel šest točk. Na drugi strani pa je Desmond Bane dosegel 25 točk, medtem ko je Brooks srečanje predčasno končal pri devetih točkah.

Preberite še: