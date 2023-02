Nov udarec za Dončića in Dallas, ki se je igral z ognjem

Potem ko je Luka Dončić komaj uspešno saniral poškodbe z levim gležnjem je v tretji četrtini tekme z New Orleansom utrpel še poškodbo desnega gležnja in pete zaradi katere je ob 31 točkah in osmih skokih srečanje končal že v tretji četrtini. Dallas je zatem skoraj zapravil prednost 31 točk, a je na koncu vendarle slavil zmago s 111:106. Pelicans so sicer šele dobrih šest ur pred tekmo prispeli v Dallas, kjer v zadnjih dneh pustošijo nevihte z žledom, ki povzročajo preglavice tudi v letalskem prometu. Vlatko Čančar se je ob zmagi Denverja nad prvaki Golden State Warriors (134:117) izkazal s 17 točkami, Goran Dragić pa je ob zmagi Chicaga nad Charlottom (114:98) ostal brez točke, je pa k zmagi prispeval štiri asistence.

Učinki slovenskih košarkarjev: Luka Dončić: 31 točk (10/12 za 2, 2/7 za 3, 5/8 prosti meti), 8 sk., 4 as., 2 ukr. žogi, 4 izg. žoge v 22:54

Vlatko Čančar: 17 točk (4/6 za 2, 3/4 za 3), 3 sk., 3 as., 2 ukr. žogi v 32:19

Goran Dragić: 0 točk (0/1 za 3), 4 as. v 13:43

V Dallasu je bilo zelo napeto že pred tekmo Mavericksov in New Orleansa. Teksas je namreč v zadnjih dneh zajel mraz s hudimi ledenimi nevihtami in nevihtami z žledom, poročajo tamkajšnji mediji. Zaradi težav z vremenom naj bi umrlo vsaj šest ljudi, na tisoče gospodinjstev je ostalo brez elektrike, ogromno težav pa so težke razmere z močnim vetrom povzročile tudi v letalskem prometu. Tako so imeli nekaj težav ob vrnitvi tudi košarkarji Detroita, ki so v ponedeljek gostovali v Dallasu in so bili zato primorani prestaviti včerajšnji obračun z Washingtonom, nekaj dni pa so zaradi tega ostali v Dallasu, kjer so tudi trenirali. S podobnimi težavami pa so se spopadli tudi košarkarji New Orleansa, ki so bili današnji nasprotnik Mavericksov.

Težave v letalskem prometu:

Pelicans so zaradi težav dlje ostali v Denverju, kjer so tudi trenirali pred prihodom v Dallas. Kot je poročal Marc Stein, so ob tem razmišljali tudi o rezervnem načrtu, da bi iz Denverja leteli do Oklahome, od koder bi pot proti Dallasu nadaljevali z avtobusom, a so na dan tekme v poznih dopoldanskih urah po tamkajšnjem lokalnem času vendarle lahko poleteli naravnost do Dallasa, kamor so prispeli okoli 20. ure po slovenskem času, torej le dobrih šest ur pred tekmo z Dallasom. Ob tem so iz zasedbe New Orleansa na Twitterju še sporočili, da so na letališču zelo dolgo čakali na avtobus, ki bi jih popeljal do namestitev.

Sanjski začetek Dallasa in Dončića, a ...

Tudi na podlagi tega košarkarji New Orleansa že v prvi četrtini niso mogli slediti ritmu Dallasa, ki je že v prvi četrtini dosegel kar 40 točk, Pelicans pa 22. Luka Dončić je že v prvih 12 minutah pokazal, kdo je gospodar na parketu, saj je dosegel 21 točk. Že petič v tej sezoni je v zgolj eni četrtini igre dosegel mejo 20 točk, s čimer se lahko pohvali kot edini v ligi v tej sezoni. Do polčasa je prednost razigranega Dallasa narasla na 70:43. Že v prvem polčasu je po treh zadetih trojkah v garderobo odšteval Davis Bertans, ki zaradi težav z levo ložo ni več stopil na parket, v tretji četrtini pa je za Dallas sledil nov šok.

Padec in poškodba Dončića:

Luka goes hard and goes down hard! pic.twitter.com/egP0I9BAoL — MavsHighlights (@MavsHighlights) February 3, 2023

Trenutek, ko je Dončić utrpel hud padec. Foto: Reuters

Dobrih sedem minut pred koncem tretjega dela je Dončić ob lagodnem vodstvu z 81:55 odločno krenil proti obroču na zabijanje, kjer je pa je naletel na Brandoma Ingrama in grdo padel. Ob tem se je hitro prijel za desni gleženj, nato pa odšel iz igre. Ob uspešno izzvanem ogledu posnetka dogajanja New Orleansa, ob katerem so Ingramu namesto prekrška dopisali blokado, je Slovenec znova stopil na parket, a po enem napadu neprepričljivo pogledal proti trenerju Jasonu Kiddu, zahteval menjavo in odšepal proti igrišču. Zaradi težav z desnim gležnjem oziroma poškodbe tkiva na desni peti, ki je nastala ob padcu, pa slovenski košarkar ni več stopil na parket, kljub temu pa je bil na koncu prvi strelec tekme.

Takoj po tekmi Kidd ni imel informacij, kako huda je poškodba Dončića, je pa dejal da ne glede na dogajanje na igrišču, Luka ne bi v nobenem primeru več stopil na parket. "Ne glede na rezultat se ne bi vrnil," je dejal strateg Dallasa.

Vrhunci igre Luke Dončića:

New Orleans skoraj stopil visok zaostanek

Dončić je v slabih 23 minutah na parketu dosegel 31 točk (10/12 za 2, 2/7 za 3, 5/8 prosti meti), osem skokov, štiri asistence, dve ukradeni žogi, ob tem pa je izgubil štiri žoge. Koliko Dončić pomeni za igro Dallasa, se je močno pokazalo ob njegovem odhodu iz igre, saj je New Orleans počasi, a vztrajno topil prednost domače ekipe, ki je vodila z največ 31 točkami naskoka. Po košu Ingrama dobre tri minute pred koncem je prednost Dallasa znašala le še osem točk (106:98). Še bolj vroče je postalo v zadnji minuti tekme, ko je Herb Jones 58 sekund pred koncem prednost stopil le na štiri točke zaostanka (108:104), nato pa je Ingram 10,4 sekunde pred koncem zadel za 106:109, nato pa je zmago Dallasa z dvema zadetima zadetima prostima metoma potrdil Spencer Dinwiddie. Ta je bil na koncu z 21 točkami drugi strelec Dallasa.

Josh Green je srečanje končal pri 15 točkah. Pri New Orleansu je Ingram 26 točkam dodal še devet skokov in sedem asistenc, C. J. McCollum je obračun končal pri 19 točkah in osmih asistencah.

Dallas je zdaj pri razmerju 28-25, medtem ko ima New Orleans na svojem računu 26 zmag in 27 porazov. Medtem ko je Dallas na svojih zadnjih petih tekmah zmagal trikrat, košarkarji New Orleansa pa so zabeležili že deseti zaporedni poraz, zadnjič so zmagali 14. januarja proti Detroitu, a kljub temu na zelo izenačenem zahodu le tri zmage zaostajajo za najboljšimi. Tudi tokrat ni bilo nič od obračuna Dončić – Zion Williamson, saj je ta zaradi poškodbe izpustil še 15. tekmo zapored. Luka in Zion sta si nazadnje nasproti stala 12. februarja 2021 in sta do zdaj odigrala le dve medsebojni tekmi. Pri Dallasu sta manjkala Maxi Kleber in Christian Wood.

Goran Dragić v obrambi akciji nad Gordonom Haywardom. Foto: Guliverimage

Košarkarji Chicago Bulls so dosegli svojo drugo zmago na zadnjih petih tekmah, potem ko so s 114:98 premagali Charlotte Hornets. Bulls so slavili na krilih tretje četrtine, ki so jo dobili z 32:21. Goran Dragić je na parketu preživel slabih 14 minut, v katerih je ostal brez točke (0/1 za 3), v statistiko pa je vpisal štiri asistence. Prvi strelec Chicaga je bil Ayo Dosunmu z 22 točkami, Coby White je dodal 20 točk. Terrry Rozier je za New Orleans dosegel 23 točk in osem skokov, LaMelo Ball je ob pobranih osmih odbitih žogah dosegel 19 točk.

Uspešen pa je bil tudi klub tretjega slovenskega predstavnika Vlatka Čančarja, saj je njegov Denver ugnal prvake Golden State Warriors. Tako kot Chicago je Denver pot k zmagi tlakoval v tretjem delu srečanja, ki so ga Nuggets dobili s 32:22. Odlično partijo je prikazal Čančar, ki je na parketu preživel kar dobrih 32 minut, v katerih je dosegel 17 točk, tri skoke in tri asistence. Slovenski reprezentant je tako le dve točki zaostal za svojim strelskim rekordom lige NBA, ki ga je konec novembra postavil na srečanju z Oklahomo. Pod nov trojni dvojček se je podpisal Nikola Jokić, ki je tekmo končal pri 22 točkah, 14 skokih in 16 asistencah. Srb v zadnjem času naravnost blesti in v povprečju doseže trojni dvojček na srečanje (25,1 točke, 11,1 skoka in 10 asistenc na tekmo). Jamal Murray pa je bil s 33 točkami in osmimi skoki prvi strelec Denverja. V dresu Golden Stata je prvi zvezdnik ekipe Stephen Curry dosegel 28 točk (5/10 za 3).

Denver je zabeležil drugo zaporedno zmago. Foto: Reuters

LeBron James je ob zmagi LA Lakers nad Indiano Pacers (112:111) dosegel 26 točk in je tako le še 63 točk oddaljen od rekorda Kareema Abdula-Jabbarja na lestvici najboljših strelcev lige vseh časov. Koš za zmago Lakersov je dobrih 35 sekund pred koncem iz fadeawaya dosegel Anthony Davis, ki je bil z 31 točkami in 14 skokih prvi strelec srečanja, Indiana je imela nato dva meta za zmago, a je bila neuspešna.

Liga NBA, 2. februar:

Lestvica:

Preberite še: