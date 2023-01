Rapsodija Dončića, o kateri govori košarkarski svet

Ob pogledu na število točk, ki jih je dosegel Luka Dončić ob zmagi Dallas Mavericks proti Detroit Pistons s 111:105, bi lahko bilo jasno, da so težave z gležnjem zgodovina, a slovenski košarkarski vituoz izpostavlja, da temu še ni tako. Pa vendarle, zaustavil se je pri neverjetnih 53 točkah, ob tem zbral še osem skokov in pet asistenc, statistiki onstran Atlantika pa so hitro izbrskali njegove nove mejnike. Prišel je do podviga, s katerim sta se v karieri lahko pohvalila tudi Michael Jordan in Kobe Bryant.

Navijači Dallas Mavericks se lahko v največji meri zahvalijo Luki Dončiću, da so v American Airlines Centru padli Detroit Pistons, saj so bili preostali košarkarji v večini tako hladni, kot so bile zunanje temperature, ki so padle pod ledišče.

Dolgo so se mučili, da so preskočili najslabšo ekipo vzhodne konference, ki po današnjem večeru ostaja pri zgolj 13 zmagah, medtem ko je Dallas vknjižil 27., s katero se je spet povzpel na šesto mesto, ki po rednem delu zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico.

Težko delo so imeli izbranci Jasona Kidda, velika zahvala pa gre Luki Dončiću, da so imeli gostitelji na koncu razlog za veselje. Njegov nastop je bil zaradi levega gležnja, ki si ga je zvil v noči na petek proti Phoenix Suns, pod vprašajem, a so mu zdravniki prižgali zeleno luč.

V velikem slogu je stopil pred navijače in že v prvi četrtini vknjižil 24 točk. Četrtič v sezoni se je zgodilo, da je v eni četrtini presegel mejo 20 točk, skupno pa petnajstič v karieri. Pohvali se lahko, da ni košarkarja v ligi, ki bi v tej sezoni v prvih 12 minutah igre dosegel toliko točk.

Na koncu se je zaustavil pri 53 točkah (met za 3 točke 5/11, za 2 12/13, prosti meti 14/18). Po novem je v tej sezoni štirikrat presegel mejo 50 točk - še štirim košarkarjem v ligi je tovrstni podvig uspel, a "le" dvakrat.

Primerjav, ki so jih izbrskali Američani, s tem še ni konec. V zadnjih petdesetih letih so bili le trije košarkarji, ki so pred začetkom februarja štirikrat dosegli 50 ali več točk. In komu je to uspelo? Legendarnima Michaelu Jordanu in Kobeju Bryantu ter Jamesu Hardnu, ki se lahko pohvali s trikratnim tovrstnim dosežkom.

Kako pa je dejansko šlo Dallasu na parketu? Začetnih 10:0 je obetalo, nato pa je sledila hladna prha. Do konca polčasa so gostje nadigrali domače in z nizom 57:43 vodili s 57:53. Slabo se je pisalo tudi sredi tretje četrtine, ko so košarkarji Detroita vodili z enajstimi točkami razlike, pa čeprav je imel Luka izjemen večer. Ob koncu le-te je bil pri 45 točkah, ko so Mavs prav po Dončićevih zadetih dveh prostih metih zaostajali le še za točko (83:84).

Ko je slovenski košarkarski virtuoz odšel na krajši počitek, je Dallasu uspelo priti do vodstva z 92:86, ki ga ni izpustil do konca. Največje zadovoljstvo v vrstah teksaškega moštva ni le zmaga, ki je pomembna v boju za končnico, ampak dejstvo, da je Lukov gleženj zmožen igranja na takšni ravni. Tudi zabijanje 3:51 pred koncem za 103:98 je dodatno potrdilo za to. Vseeno pa je Dončić po koncu dvoboja dal vedeti, da gleženj še ni 100-odstoten: "Še vedno daleč od tega, vendar se približujemo pravemu stanju."

Nekaj upanja je gostom sicer slabi dve minuti pred koncem vliv hrvaški ostrostrelec Bojan Bogdanović (29 točk), ki je približal Detroit na vsega dve točki zaostanka (105:107), a je Luka hitro odgovoril in zmaga je vendarle ostala doma.

Da so bili preostali košarkarji Mavs bolj bledi v noči na petek, se lahko prepričamo tudi ob pogledu v statistične kolone. Luka je zadel pet trojk, preostali košarkarji le pet. Spencer Dinwiddie, ki je ob Lukovi odsotnosti na zadnjih dveh tekmah dosegel 71 točk, je tokrat tekmo končal pri 12 točkah in ob tem zgrešil vseh šest metov za tri točke. Tim Hardaway jr. je uspel spraviti le eno žogo skozi obroč iz šestih poizkusov za tri točke …

Njihovo pomoč bo Luka v naslednjih dvobojih krvavo potreboval, saj se bo Dallas pomeril s tekmeci v boju za končnico na zahodu. Kar sedem tovrstnih tekem Mavs čaka do konca tedna All-Star, na katerem bo soj žarometov usmerjen tudi v slovenskega košarkarskega čarodeja, ki ima zagotovljeno mesto v prvi peterki.

Liga NBA, 30. januar:

Lestvica:

Preberite še: