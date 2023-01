Večer brez Slovencev, a s kar nekaj vprašanji v Dallasu

V noči na ponedeljek bodo v ligi NBA odigrane le štiri tekme, na delu pa so klubi brez slovenskih legionarjev. Charlotte je izkoristil prednost domačega igrišča proti Miamiju. Memphis bo skušal prekiniti najdaljši niz porazov v tej sezoni na domačem parketu proti Indiani, Los Angeles Clippers pa bo proti Clevelandu iskal pot do šeste zaporedne zmage. Medtem v Dallasu držijo pesti, da bi se čimprej popravilo zdravstveno stanje Luke Dončića in Christiana Wooda, ki bi ju še kako potrebovali v boju za končnico.

V nedeljski matineji je Charlotte doma premagal Miami (122:117) in preprečil zmagoviti niz nekdanjega kluba Gorana Dragića. Pri zmagovalcih sta največ točk prispevala Terry Rozier (31) in P.J. Washington (27), LaMelo Ball pa je 13 od skupno 19 točk dosegel v zadnji četrtini. Pri Miamiju, ki je tako doživel prvi poraz po treh zaporednih zmagah, sta bila strelsko najbolj uspešna Jimmy Butler (28) in Tyler Herro (24), Bam Adebayo pa se je v statistiko vpisal s 17 točkami in presenetljivo le štirimi skoki.

Grizliji so v rezultatski krizi, saj so prvič v tej sezoni izgubili pet tekem zapored. Vseh pet tekem so izgubili na gostovanjih. Na domačem parketu velja povsem drugačna zgodba, saj so z razmerjem zmag in porazom 20-3 najuspešnejši gostitelji sezone.

Dallas v torek po nujno zmago nad Detroitom

Luka Dončić je izpustil zadnjo tekmo proti Utahu. Levi gleženj še ni povsem nared za nastop. Foto: Guliverimage Košarkarji Dallasa se po bolečem porazu z Utahom, po katerem so na lestvici zahodne konference zdrsnili na osmo mesto, pripravljajo na torkov obračun z Detroitom, drugim najslabšim klubom v tej sezoni, od katerega ima manj zmag le Houston. Zmaga za Mavericks je zaželena in nujna, saj je boj za mesta, ki vodijo v končnico, neusmiljen in zelo izenačen.

Dallas je zdrsnil na osmo mesto, ki ne zagotavlja več neposrednega mesta v končlnici, ampak dodatne kvalifikacije, zelo blizu pa so tudi preostali tekmeci. Golden State, Utah, Oklahoma City, Portland in LA Lakers. Tako bo še napeto, navijači Dallasa pa si želijo, da bi bila Luka Dončić in Christian Wood čimprej na parketu. Detroit je v tej sezoni že premagal teličke, 2. decembra 2022 jih je po podaljšku presenetil s 131:125, 30 točk pa je prispeval Hrvat Bojan Bogdanović.

Chicago Gorana Dragića bo na delu šele v noči na sredo, ko bo gostil LA Clippers, Denver Vlatka Čančarja pa bo isti večer dejaven proti New Orleansu.

