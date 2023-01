Dres LeBrona Jamesa prodali za rekorden znesek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na tekmah nošen dres košarkarskega superzvezdnika LeBrona Jamesa so na petkovi dražbi prodali za 3,7 milijona dolarjev oziroma 3,4 milijona evrov, kar je šestkrat več od prejšnjega rekorda prodaje ene od njegovih majic, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Zanimanje za prodajo kosov oblačil 38-letne ikone Los Angeles Lakers je bilo še večje kot običajno, saj se James približuje strelskemu rekordu vseh časov lige NBA.

James potrebuje le še 178 točk, da preseže izkupiček legende Jezernikov Kareema Abdul-Jabbarja z 38.387 točkami, kar je eden najbolj čislanih rekordov v severnoameriški košarki.

Avkcijska hiša Sotheby's v New Yorku je prodala dres, ki ga je James nosil med igranjem za Miami Heat na njihovi sedmi finalni tekmi NBA leta 2013 proti San Antonio Spurs.

S prodajo so podrli prejšnji rekord, ko so Jamesov dres s tekme All-Star, tega je nosil leta 2020, prodali za 630 tisoč dolarjev oziroma 580 tisoč evrov.

Športni spominki so velik posel. Dres Michaela Jordana iz finala lige NBA iz leta 1998 so septembra 2022 prodali za 10,1 milijona dolarjev (9,3 milijona evrov). Ta kos športnega oblačila je trenutno najdragocenejši tovrstni predmet, ki so ga prodali na dražbi.

Sotheby's je v petek za 604.800 dolarjev (560 tisoč evrov) prodal tudi obleko, ki jo je nosila pokojna princesa Diana.

Lani so na dražbi avkcijske hiše Sotheby's v Londonu za 8,7 milijona evrov prodali dres, ki ga je nosil sloviti Diego Maradona, ko je na svetovnem prvenstvu leta 1986 dosegel gol z "božjo roko" proti Angliji.

