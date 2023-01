Žalostna novica za navijače Luke Dončića

Na zadnji tekmi, ko so Dallas Mavericks igrali proti Phoenix Suns, je že v uvodnih minutah tekme sledil šok. Po vsega treh minutah igranja si je Luka Dončić poškodoval levi gleženj, potem ko je stopil na nogo Mikala Bridgesa. Ljubljančan je zapustil dvorano in se ni več vrnil na parket.

Luka Dončić (left ankle sprain), Maxi Kleber (right hamstring tear) and Christian Wood (left thumb fracture) will all miss tomorrow night's game in Utah. — Mavs PR (@MavsPR) January 27, 2023

Veliko je bilo vprašanj, ali bo lahko Dončić že igral v noči na nedeljo, ko košarkarji Dallasa gostujejo pri Utahu. Ugibanj je konec. Iz tabora Dallasa so sporočili, da bo moral Dončić zaradi poškodbe gležnja spustiti tekmo. V ekipi ne bodo mogli računati Christiana Wooda, ki si je zlomil levi palec in je prav tako pomemben člen ekipe. Odsoten je tudi Maxi Kleber. Kdaj se bo 23-letni Ljubljančan vrnil na parket, še ni znano.

Luka Dončić je moral na tekmi proti Phoenixu že po nekaj minutah zapustiti parket. Foto: Reuters

Dallas je zadnjo tekmo proti Phoenix Suns dobil z izidom 95:99. Na svojem računu imajo zdaj 26 zmag in 24 porazov in so trenutno na šestem mestu zahodne konference.

Luka Dončič je najboljši košarkar svoje ekipe. V tej sezoni ima povprečje 33 točk na tekmo, kar ga uvršča na drugo mesto na lestvici lige NBA. Poleg tega ima še povprečje 8,9 skoka in 8,4 asistenc na tekmo.

Preberite še: