Dončić še ni odpisan za naslednjo tekmo

Dallas Mavericks uradne informacije o resnosti poškodbe Luke Dončića niso objavili, a je trener Jason Kidd že takoj po koncu tekme dejal, da ni hujšega. Ljubljančan je že na začetku tekme s Phoenix Suns stopil na nogo enega od tekmecev in odšepal v slačilnico. Sploh prvič v sezoni je tekmo končal brez ene same točke. Dallas je Phoenix vseeno premagal z 99:95.

Pregled z rentgenom je bil negativen, poroča ESPN. Po neuradnih podatkih iz kluba bodo njegovo stanje dnevno spremljali. Gre namreč le za lažji zvin gležnja. Prvi strelec lige NBA, ki je bil prav pred to tekmo še tretjič imenovan v prvo postavo All-Star tekme, tako še ni odpisan za nastop na Dallasovi naslednji. Ta bo v nedeljo, ko bodo gostovali v Salt Lake Cityju pri ekipi Utah Jazz. Luka je to sezono sicer izpustil že pet tekem in prav vseh pet so Mavericks izgubili.