Aktualni prvaki želijo prekiniti niz domačih zmag

Tako Golden State Warriors kot Toronto Raptors so po dobri polovici rednega dela sezone na robu uvrstitve v končnico. Aktualni prvaki imajo 24 zmag in 24 porazov, kar trenutno pomeni deveto mesto v zahodni konference. Njihov tokratni nasprotnik pa je z 22 zmagami in 27 porazi šele na 12. mestu vzhodne konference.

Warriors so na domačem parketu izgubili zadnje štiri tekme in ta niz si zdaj vsekakor želijo končati. To sezono so se z Raptorsi že pomerili pred dobrim mesecem dni in zmagali s 126:110. Še naprej pa zaradi poškodbe pogrešajo Andrewa Wiginsa in Andreja Igoudalo.

Liga NBA, 27. januar:

Lestvica: