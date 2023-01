Skrbi za Dončića in Dallas, LeBron James povsem izgubil živce #video

Košarkarji Dallas Mavericks brez Luke Dončića v tej sezoni še naprej ostajajo brez zmage. Slovenski košarkar, ki je zaradi poškodbe gležnja izpustil srečanje z Utah Jazz, je s klopi pospremil poraz svoje ekipe s 100:108. Dončić je na lestvici najboljših strelcev tekmovanja padel na drugo mesto. Goran Dragić, ki se je vrnil na parket po bolezni, je s Chicago Bulls s 128:109 premagal Orlando Magic, ob tem pa je dosegel sedem točk, štiri skoke in pet asistenc. Denver Nuggets, vodilna ekipa zahodne konference, pa je izgubila v Philadelphii (119:126). Vlatko Čančar je ostal prikovan na klop, Joel Embiid pa je v zvezdniškem obračunu nadigral Nikolo Jokića. Kamerunec je prispeval kar 47 točk in 18 skokov. Izjemno vroče je bilo tudi v Bostonu, kjer so gostitelji po podaljšku ugnali Los Angeles Lakers, pri katerih je nezaustavljivi LeBron James ob koncu rednega dela povsem izgubil živce.

Košarkarji Dallas Mavericks brez Luke Dončića v tej sezoni še naprej ostajajo brez zmage. Slovenski košarkar je izpustil še svojo šesto tekmo v tej sezoni in tudi na tem srečanju je Dallas ostal brez zmage. Košarkarji Utah Jazz so na koncu zmagali s 108:100, Mavsi pa so na zadnjih osmih tekmah zmagali le dvakrat. Zdaj so pri razmerju 26 zmag in 25 porazov in so na osmem mestu zahoda z enakim izkupičkom kot sedmi Phoenix.

Poleg Dončića sta na srečanju z Utahom manjkala še Maxi Kleber in Christian Wood. Dončić se je kljub težavam z gležnjem po posebnem programu pred tekmo približno 20 minut ogreval, med drugim je zadel tudi iz klopi, nato pa obsedel in z razočaranjem pospremil poraz svoje ekipe. Dallas je že ob polčasu zaostajal z 48:66, nato je zaostanek sicer nekoliko znižal, a zmage domačih ni uspel ogroziti. Strateg Dallasa Jason Kidd je bil na novinarski konferenci deležen tudi vprašanja, kaj meni o tem, da je Dallas v tej sezoni brez Dončića pri izkupičku 0-6 le skomignil z razmeri in dejal: "Poglejte, fantje so igrali do svojega zadnjega atoma moči, do izmučenosti."

Luka requires no ankles at all, apparently. pic.twitter.com/qHuwGpwni3 — Callie Caplan (@CallieCaplan) January 29, 2023

Ob odsotnosti slovenskega košarkarja je vlogo prvega strelca prevzel Spencer Dinwiddie, ki je dosegel 35 točk (5/12 za 2, 6/11 za 3, 7/10 prosti meti) in osem asistenc. Reggie Bullock je prispeval 19 točk, Dorian Finney-Smith (9 skokov) in Josh Green pa sta jih dosegla po enajst. Pri Utah Jazz je bil najučinkovitejši finski ostrostrelec Lauri Markkanen, ki je dosegel tudi štiri trojke, Walker Kessler (11 skokov) in Jordan Clarkson pa sta v statistiko vpisala po 14 točk. Gostitelji so na koncu zbrali kar 18 skokov več od Dallasa (49:31).

Dallas naslednja tekma čaka v noči na torek, ko bo v American Airlines areni gostoval Detroit.

Ni več najboljši strelec, med kandidati za MVP šele peti Trenutno poškodovani slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić pada po lestvicah. Zaradi zadnje nesrečne prigode, ko je v Phoenixu odigral le nekaj minut, nato pa s poškodovanim levim gležnjem odšepal z igrišča brez dosežene točke, je pokvaril uvrstitev na lestvici najboljših strelcev. Njegovo povprečje je padlo za 0,8 točke. Po novem je s povprečjem 33,0 točke na srečanje drugi strelec tekmovanja, boljši od njega je center Philadelphia 76ers Joel Embiid (33,8 točke). Luka Dončić zaradi zvina levega gležnja ni zaigral na dvoboju med Dallasom in Utahom. Foto: Reuters Jokić pred Embiidom, Dončić zdrsnil na peto mesto 23-letni Ljubljančan, ki bo letos začel zvezdniško tekmo All-Star v začetni peterki (tretjič v karieri), pa je zdrsnil navzdol tudi na lestvici Kia MVP Ladder, na kateri so razvrščeni kandidati za osvojitev prestižnega priznanja MVP. Tega brani Nikola Jokić, ki mu gre zelo dobro tudi v tej sezoni. Srb se lahko pohvali s povprečjem 25,1 točke, 10,9 skoka in 9,9 asistence na tekmo, v tej sezoni je zbral že 15 trojnih dvojčkov, Nuggets pa premočno vodijo v zahodni konferenci. The Joker holds on to the top spot 💪🏼@Kia MVP Ladder: https://t.co/MexjHoSTsR pic.twitter.com/3nhaMAgCCs — NBA TV (@NBATV) January 27, 2023 Na drugo mesto se je na lestvici Kia MVP Ladder povzpel Joel Embiid in svojo odlično formo dokazal na srečanju proti Denverju, na tretje je padel zvezdnik Bostona Jayson Tatum, na četrto mesto se je dvignil Grk Giannis Antetokounmpo, nov padec pa je doživel Dončić. S četrtega mesta je zdrsnil na peto, zahtevna konkurenca, s katero ima opravka v tej sezoni, v kateri dosega največje število točk, odkar igra v ligi NBA, pa priča o tem, kako težko si bo prislužiti priznanje MVP. Za Dončićem so na lestvici zvrščeni Kevin Durant, Ja Morant, James Harden, Domantas Sabonis in Julius Randle.

Embiid zasenčil Jokića, Čančar brez priložnosti

V uvodnem dejanju pestrega večera lige NBA je Denver gostoval pri Philadelphia 76ers. To je bil obračun, ki je požel veliko zanimanja, saj sta se spopadla trenutno največja kandidata za osvojitev priznanja MVP. To sta Kamerunec Joel Embiid, najboljši strelec lige NBA, in pa Nikola Jokić, ki tudi v tej sezoni navdušuje z raznovrnostjo in bogato statistiko, s katero je svoji ekipi pomagal do prvega mesta zahodne konference.

Vrhunci dvoboja med Philadelphio in Denverjem:

Po prvem polčasu se je bolj smejalo Srbu, saj je Denver, pri katerem slovenski reprezentant Vlatko Čančar ni prejel priložnosti za nastop, vodil za +15. Nuggets, ki so na zadnjih 12 tekmah zmagali kar desetkrat, oba poraza pa doživeli ob odsotnosti prvega asa Jokića, so v prvem polčasu dosegli kar 73 točk.

Denver je še malce pred koncem tretje četrtine ohranil prednost 15 točk (99:84), nato pa so 76ers na krilih razigranega Embiida dosegli 12 točk zapored in se povsem približali gostom. Sledil je dokončen preobrat, saj je Philadelphia ujela, nato pa še prehitela goste iz Kolorada.

Embiid, ki za razliko od Jokića ni bil izbran v začetno peterko vzhodne konference za zvezdniško tekmo All-Star, se je izkazal s 47 točkami (met iz igre 18/31, od tega trojke 4/7), 18 skoki in 5 asistencami, Jokić pa jih je na drugi strani prispeval "polovico" manj. Dvoboj je sklenil pri 24 točkah (met iz igre 8/12), 9 asistencah in 8 skokih. Sixers so tako dobili še sedmo zaporedno tekmo, to je najdaljši aktivni niz v ligi, na lestvici zahodne konference pa zaostajajo le za vodilnim Bostonom.

Dragić je ob zmagi svoje ekipe dosegel sedem točk. Foto: Guliverimage Uspešna vrnitev Dragića

V noči na nedeljo pa se je po treh tekmah premora zaradi bolezni vrnil Goran Dragić, ki je s Chicagom s 128:109 ugnal Orlando Magic. Slovenski košarkar je na parketu preživel slabih 13 minut, v katerih je dosegel sedem točk (2/5 za 3, 1/2 prosti meti), štiri skoke, pet asistenc, izgubil pa je eno žogo. V zasedbi Bullsov sta ob zmagi po 32 točk dosegla DeMar DeRozan, ki je bil nezgrešljiv iz meta za 3 (5/5), temu dosežku pa je dodal še osem asistenc, in Zach LaVine. Nikola Vučević se je podpisal pod nov dvojni dvojček (26 točk, 13 skokov). Pri Orlandu je Nemec Moritz Wagner dosegel 27 točk.

Kaos v Bostonu

Prava poslastica se je odvila v Bostonu, kjer so domači košarkarji s 125:121 po podaljšku ugnali Los Angeles Lakers. Ekipi sta odigrali eno najbolj razburljivih tekem v sezoni NBA. Po kontroverznem zaključku zadnje četrtine in napetem podaljšku so Celtics prišli do zmage. Ti so se v tretji četrtini po zaostanku vrnili z delnim izidom 21:8.

Zadnja akcija rednega dela:

V zadnjih sekundah rednega dela se je ob izenačenju na 105:105 zdelo, da je Jayson Tatum storil prekršek nad LeBronom Jamesom, vendar sodniki tega niso dosodili. James in ostali košarkarji Lakersov so ob tem povsem izgubili živce, Patrick Beverley je med drugim vzel enega od fotoaparatov fotografov ob igrišču in sodniku želel dokazati, da je bil storjen prekršek, ta pa mu je takoj pokazal tehnično napako.

Reakcija Beverleyja:

Patrick Beverley took a professional camera to show the officials the missed foul call on LeBron James in the final seconds of Lakers-Celtics.



He got hit with a technical foul for it.pic.twitter.com/yNNf7vnOc9 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 29, 2023

Boston je na koncu prišel do zmage, Jaylen Brown je dosegel 37 točk in devet skokov, Tatum je tekmo končal pri 30 točkah in enajstih skokih. Pri Lakersih je znova blestel James, ki je dosegel 41 točk (6/12 za 3), devet skokov in osem asistenc.

Besni James, ki je že pred koncem tekme nato zapustil parket v TD Gardnu. Foto: Guliverimage

Ta je bil po koncu tekme zelo razočaran, pred mikrofoni novinarjev je nekaj časa le obsedel v tišini s pogledom usmerjenim v tla. "Ne razumem, napadal sem koš tako kot vsi ostali košarkarji. V tej sezoni ste že videli nekaj tekem, ki smo jih izgubili ob takšnih odločitvah. Ne vidim, da bi se take stvari dogajale drugim ekipam. Videli ste mojo reakcijo. Res ne razumem," je bil poklapan ameriški veteran, ki je v zadnjem času v odlični formi.

Brez dlake na jeziku pa je bil Anthony Davis, ki je dosegel 16 točk in deset skokov. "To je navadno sranje. To je nesprejemljivo. Zagotavljam vam, da ta sodnik ne bo utrpel nobenih posledic, mi pa smo bili danes ogoljufani. Bil je očiten prekršek, sodniki pa so bili res slabi," je dejal član Lakersov.

Liga NBA, 28. januar:

Lestvica: