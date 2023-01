Napeti trenutki, vroče v pisarni

Bodo pri Dallasu do 21. ure 9. februarja po evropskem času opravili kakšno menjavo? V preteklih letih so bili v tem obdobju zelo aktivni.

Za številne košarkarske privržence je ta čas v ligi NBA še posebej zanimiv, saj se izteka rok za morebitno menjavo igralcev med klubi. Moštva, ki imajo visoke ambicije in jim v sezoni ne gre, kot si želijo, lahko do 9. februarja naredijo kakšno rošado. Veliko se govori tudi o Dallas Mavericks, ki so v tem trenutku v območju luksuznega davka, na kar morajo klubi prav tako gledati, da ob koncu sezone ne plačajo vrtoglavih zneskov.

Glede na pretekle izkušnje lahko pričakujemo, da bodo v pisarnah Dallasa v prihodnjih desetih dneh zelo aktivni. Do 21. ure 9. februarja po našem času je namreč odprta možnost za menjave igralcev. Lani je odmevala menjava med Mavericks in Washington Wizzards. Kristaps Porzingis je moral zapustiti Teksas, kamor sta se preselila Spencer Dinwiddie in nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije Davis Bertans.

Prvi je upravičil pričakovanja in ga bodo pri Dallasu verjetno zadržali do konca sezone, kaj hitro pa bi se lahko odrekli latvijskemu košarkarju. Njegov prispevek na parketu ni takšen, kot so pričakovali, poleg tega je s 16 milijoni ameriških dolarjev četrti najbolje plačan član ekipe.

Ravno na plače bodo morali gledati pri Dallasu, če nočejo biti ob koncu sezone nad dovoljenim proračunom (150 milijonov dolarjev na ekipo). V nasprotnem primeru bodo morali plačati luksuzni davek. Trenutno so 16 milijonov nad dovoljeno vsoto, kar pomeni, da bi morali plačati 31 milijonov dolarjev luksuznega davka, če bi se sezona končala danes.

Dončić ne bo šel nikamor

A nepisano pravilo je, da imajo ekipe, ki se borijo za naslov prvaka, višji proračun od dovoljenega. In pri Dallasu si želijo nadgraditi lansko sezono, v kateri so jih v konferenčnem finalu zaustavili šele kasnejši prvaki Golden State Warriors.

Glede na nihanja v igri moštva bi bila kakšna prevetritev oziroma osvežitev dobrodošla. Vendarle je do konca rednega dela še dovolj časa, da bi se lahko morebitni nov obraz ali dva hitro uigrala.

Christian Wood se je izkazal za veliko okrepitev Dallas Mavericks. Foto: Guliverimage

Tim Hardaway Jr., Dwight Powell, Christian Wood in Dorian Finney-Smith so najbolj opevani v govoricah glede morebitnih menjav. Zadnjega si Luka Dončić želi ob sebi v karieri, kar je jasno in javno povedal, zato je malo verjetno, da bi se mu vodilni v klubu odrekli, čeprav zanj vlada veliko zanimanje.

Wood se je prav tako izkazal za dobro okrepitev, zato je malo verjetno, da bi kmalu pripravljal kovčke. A od božiča je upravičen do podpisa štiriletnega podaljšanja pogodbe v višini 77 milijonov dolarjev, kar pa se še ni zgodilo. O tem, ali bo podpisal pogodbo ali kakršnokoli drugo podaljšanje, se bo v pisarni Mavericks do izteka roka še veliko govorilo.

Kovčke bi lahko pakirala Powell in Hardaway Jr. v povezavi z Bertansom. Jasno je le eno - Dončić ni na voljo, medtem ko so vsi preostali v različnih kombinacijah. Zagotovljen obstanek ima le Maxi Kleber, saj je podaljšal pogodbo in ga v tem trenutku ne morejo menjati.

Širok nabor, a bo treba veliko tudi ponuditi

In katera imena bi lahko bila zanimiva za Dallas? Zach LaVine, Fred VanVleet, O. G. Anunoby in D’Angelo Russell so košarkarji, ki bi lahko imeli vidno vlogo v februarskih menjavah. Za stabilnost Dallasa bi bil zagotovo dobrodošel hrvaški košarkar Bojan Bogdanović, ki zna odigrati pomembno vlogo v ključnih trenutkih.

Tudi lastnik kluba Mark Cuban si želi, da bi se ponovilo leto 2011, ko je Dallas edinkrat v zgodovini osvojil naslov prvaka lige NBA. Foto: Guliverimage

Veliko imen se omenja v povezavi s teksaškim moštvom. In če kdo to dobro ve, sta to športni direktor Nico Harrison in glavni trener Jason Kidd. "Če so vprašanja, pridite do mene in Nica. Takšna je pač narava tega posla v tem letnem času. Imena košarkarjev se pogosto pojavljajo. Ali je pri tem kaj resnice? Veliko govoric ni resničnih, nekatere pa so," poudarja Kidd.

"Včasih moraš na to gledati pozitivno. Nekje je nekdo, ki te želi imeti v svojem klubu. Takšna je narava našega posla. V tem letnem času je bilo vedno tako. O tem sva se odkrito pogovarjala."