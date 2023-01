Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po veliki predstavi, ki jo je Luka Dončić sklenil s 53 točkami, je zbrane zanimalo, kakšno je njegovo stanje z levim gležnjem, ki si ga je poškodoval na tekmi s Phoenix Suns v noči na petek: "Še vedno daleč od tega, vendar se približujemo pravemu stanju."

Na parketu American Airlines Centra ni bilo videti, da bi ga karkoli oviralo, saj je bil zelo učinkovit. Za dve točki je zgrešil le en met (12/13), pri metu za tri točke je bil uspešen petkrat iz enajstih poskusov, povrhu vsega je zadel še 14 od 18 prostih metov. A Luka ne bi bil Luka, če ne bi pokomentiral svoje predstave z naslednjimi besedami: "Nekdo mi je rekel, da sem zadel 12 od 13 metov za dve točki. Očitno bi moral večkrat metati za dve kot za tri. A sem zadovoljen z metom za tri."

Kako je klop Detroita skušala iz tira vreči Luko Dončića

Do živega mu ni prišla niti klop Detroita. Pomočnik Pistons Jerome Allen ga je želel sprovocirati, vendar je naletel na mino, z govorjenjem pa le še podžgal slovenskega košarkarja. "Nenehno je nekaj čivkal v stilu, naj igram košarko. Če bodo čivkali, bom čivkal nazaj. Ne bojim se nikogar," je sprva dejal Luka in na vprašanje, ali uživa ob tem, z nasmeškom na obrazu odgovoril: "Ja ... Včasih ja, včasih ne."

Dončić je dosegel prvih 18 od skupno 20 točk Dallasa na tekmi in bil pred vstopom v zadnjo četrtino pri 45 točkah. Njegovi soigralci tokrat niso bili razpoloženi, kar je razlog, da se je Dallas mučil z najslabšo ekipo vzhodne konference.

Tekme v tej sezoni, na katerih je Dončić dosegel 50 ali več točk

Tekmec MIN MIZ MIV 3T 3TP PMZ PMV SK AS UŽ BL IŽ T HOU 42 17 30 6 12 10 12 8 10 3 0 7 50 NYK 47 21 31 2 6 16 22 21 10 2 1 4 60 SAS 37 18 29 6 10 9 15 6 9 4 1 0 51 DET 36 17 24 5 11 14 18 8 5 2 0 4 53

MIZ - zadeti meti iz igre; MIV - vrženi meti iz igre; 3T - zadete trojke; 3TP - št. vrženih trojk; PM - zadeti prosti meti; PMP - št. vrženih prostih metov; SK - skoki; AS - asistence; UŽ - ukradene žoge; BL - blokade; IŽ - izgubljene žoge, T - točke

"Ob polčasu sem dejal Reggieju (Reggie Bullock, op. a.), naj se odloča za mete, in Spencerju (Spencer Dinwiddie, op. a.), naj bo bolj agresiven. Obnašajta se, kot da Luke ni na parketu. Mislim, da sta potem to tudi storila," je po tekmi o težavah, ki so jih imeli pri Dallasu, spregovoril glavni trener Jason Kidd.

Zaveda se, da bodo Mavs potrebovali več kot le Dončića, če se bodo želeli uvrstiti v končnico in v njej igrati pomembnejšo vlogo. Glede na pretekle izkušnje pa lahko pričakujemo, da bodo v pisarnah Dallasa v prihodnjih desetih dneh zelo aktivni. Do 9. februarja je namreč odprta možnost za menjave igralcev med klubi. Ob tem bodo morali Teksašani gledati še na proračun, da se izognejo plačilu luksuznega davka, ki se začne nad 150 milijoni dolarjev. In Dallas je trenutno pri 166 milijonih dolarjev proračuna, kar pomeni, da bi moral ob koncu sezone, če bi jo končal s trenutnim igralskim kadrom, plačati 31 milijonov luksuznega davka.