Kako je Luka Dončić osrečil srbske vaterpoliste?

Ni malo tistih, ki bi si vsaj enkrat radi ogledali tekmo lige NBA, na kateri s svojimi vragolijami in potezami navdušuje slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić. Ta želja se je po pisanju Blica vendarle uresničila srbskim vaterpolistom. Delfini, kot jih tudi imenujejo, so bili ravno januarja v Dallasu, in lepše priložnosti niso mogli imeti.

Stopili so v stik z Dončićem in ga prosili, če jim lahko zagotovi vstopnice. Ljubljančan se je izkazal za zelo gostoljubnega, saj je celotni ekipi kupil 25 vstopnic, ki jim jih je tudi podaril, je razkril Jugoslav Vasović, menedžer vaterpolske reprezentance Srbije.

Po fotografiji sodeč bi lahko bili srbski vaterpolisti na tekmi med Houston Rockets in Dallas Mavericks, katero je Dallas dobil z izidom 106:111. Na tisti tekmi je naš košarkar dosegel 39 točk, 12 skokov in 9 asistenc. Torej so imeli so imeli srbski vaterpolisti kaj za videti.

Luka Dončić bo v noči na petek z Dallasom gostil New Orelans. Foto: Guliverimage

V noči na petek na delu vsi trije slovenski košarkarji

V noči na petek bodo aktivni vsi slovenski košarkarji v najmočnejši ligi na svetu. Dallas Luke Dončića bo gostil New Orleans, Denver Vlatka Čančarja se bo doma pomeril z Golden Statom, Chicago Gorana Dragića pa s Charlottom.

