V noči na nedeljo so v ligi NBA odigrali devet tekem. Na delu so bili vsi trije "slovenski" klubi, najtežje delo je imel Dallas, ki je igral brez poškodovanega Luke Dončića in še nekaterih ključnih igralcev. Moštvo Golden State Warriors se je izkazalo za pretrd oreh. Dallas je v gosteh izgubil s 113:119, sta se pa zmage veselila Goran Dragić in Vlatko Čančar. Chicago Bulls so Portland Trail Blazers doma ugnali s 129:121, Denver Nuggets pa s 128:108 Atlanto Hawks.

Dallas je na prvi tekmi v gosteh (sledijo še štiri) slabo začel (40:23 za Golden State po prvi četrtini), potem pa se je dobro upiral, a se za zmago ni izšlo. Pet točk zaostanka je imel minuto in 28 sekund pred koncem, vendar dokončnega preobrata ni zmogel.

V ekipi Dallasa sta bila najbolj razigrana Spencer Dinwiddie s 25 točkami, štirimi skoki in štirimi asistencami in Tim Hardaway (22 točk, štirje skoki in dve asistenci), pri prvakih iz Golden Statea pa Stephen Curry z 21 točkami, šestimi skoki in sedmimi asistencami (zaradi poškodbe leve noge je moral predčasno z igrišča) in Draymond Green, ki je k zmagi prispeval 17 točk, devet skokov in prav toliko asistenc.

Vrhunci obračuna med Golden State Warriors in Dallas Mavericks:

Ostala sva "slovenska" kluba sta proslavljala zmago. Goran Dragić je za Chicago, ki je s 129:121 premagal Portland, odigral 11 minut in dosegel pet točk in sedem podaj ter ukradel žogo. V njegovi ekipi so se izkazali Zach LaVine (36 točk), DeMar DeRozan (27) in Nikola Vučević (23 točk, 11 skokov).

Goran Dragić je k zmagi Chicaga prispeval pet točk in sedem podaj. Foto: Guliverimage

Vlatko Čančar tokrat ni bil v začetni peterki Denverja, a je bil na parketu 22 minut in 20 sekund ter v tem času k zmagi Denver Nuggets, ki je s 128:108 ugnal Atlanto Hawks, dosegel pet točk, imel tri skoke in asistenco. Nikola Jokić je tretjič zapored vpisal trojni dvojček s 14 točkami, 18 skoki in desetimi podajami, 41 točk je dosegel Jamal Murray.

Denver, najboljša ekipa zahodnega dela lige ta čas, se je z sedemintrideseto zmago v sezoni ob 16 porazih na čelu celotne lige izenačil s tokrat prostim Bostonom, ki je z istim izkupičkom prvi na vzhodnem delu.

Kyrie Irving skupaj z Luko Dončićem?

Tako Luko Dončića kot tudi Kyrieja Irvinga so izbrali v začetno peterko letošnje tekme All-Star, ki bo letos 20. februarja v Salt Lake Cityju. Foto: Guliverimage V ligi NBA se bo kmalu začel prestopni rok, del sezone, ki ponavadi ne skopari z odmevnimi prestopi in dogovori med klubi. Že dolgo se napoveduje, da želi Dallas razbremeniti Dončića v napadu in ekipo okrepiti z igralcem, ki predstavlja nekaj več. Želijo nekoga, ki bo k Teličkom prišel s statusom resničnega zvezdnika in bo lahko na parketu dobro sodeloval z Ljubljančanom.

Tako na primer ameriški novinar Doc Louallen poroča, da bi Dallas lahko okrepil Kyrie Irving, eden najboljših, a tudi kontroverznih branilcev v ligi NBA in zvezdnik Brooklyna, ki je javno oznanil, da želi klub iz New Yorka zapustiti do konca prestopnega roka (9. februar).

Kyrie Irving will stay in Brooklyn or get traded to the Dallas Mavericks. Mark Cuban is willing to trade anyone for a star. He is going to be aggressive in this trade. Don’t look at if Irving and Luka Doncic fit. It’s about getting help for Luka regardless of fit. #NBA — Doc Louallen (@LouallenDoc) February 3, 2023

Tudi on bo podobno kot Dončić na bližajoči se tekmi All-Star zaigral v začetni peterki. V zameno zanj bi lahko Dallas na čelu z lastnikom Markom Cubanom ponudil marsikoga. Tudi več igralcev, če bo treba. Za Irvinga naj bi se zanimali tudi Los Angeles Lakers (LeBron James je skupaj z njim osvojil naslov v dresu Clevelanda) in Phoenix Suns.

Liga NBA, 4. februar:

Lestvica:

Preberite še: