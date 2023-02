Košarkarsko tekmo med NBA-ekipama Orlando Magic in Minnesoto Timberwolves (127:120) sta zaznamovala pretep in izključitev petih igralcev, pred tem pa so morali pretepače ločiti varnostniki. Divje dogajanje v Minneapolisu se je začelo v tretji četrtini, ko sta si najprej v lase skočila Mo Bamba in Austin Rivers.

Mo Bamba, 2,13 metra visoki center Orlanda, je vstal s klopi in planil na Austina Riversa. Oba sta bila pozneje izključena, enako kot Orlandov Jalen Suggs ter Minnesotina Taurean Prince in Jaden McDaniels, ki sta se prvi dvojici pretepačev izmed drugih najbolj intenzivno priključila nedolgo za tem.

Trenerja Minnesote Chris Finch in Orlanda Jamahl Mosley po tekmi nista mogla povedati, zakaj se je pravzaprav vse skupaj zgodilo, in tudi nista videla prvih boksarskih udarcev Bambe in Riversa. Mosley je dejal, da je med tekmo večkrat slišal neprimerne besede s klopi tekmecev, namenjene njemu in soigralcem. Na koncu naj bi jim dejal le, naj se umirijo in naj bodo bolj spoštljivi, preden je Bamba vstal in ga napadel, prvi udarec pa je letel mimo njegovega obraza.

Sledi kazen?

Vse vpletene zdaj skoraj zagotovo čakajo kazni vodstva lige, kot sta jo že dobila Dillon Brooks in Donovan Mitchell, ki sta bila kaznovana zaradi pretepa ob zmagi Clevelanda s 128:113 nad Memphis Grizzlies. Brooks je v tretji četrtini zagrabil Mitchella za vrat, ta mu je potem vrgel žogo v glavo. Prvi je dobil tekmo prepovedi igranja za Grizzlies, Mitchell pa bo moral plačati 20 tisoč dolarjev kazni.

