Bradati zvezdnik lige NBA užaljen in prizadet: To je nespoštovanje

Po desetih zaporednih nastopih na druženju največjih zvezdnikov lige NBA bo tokratna tekma All-Star minila brez Jamesa Hardna. 33-letni Američan, znan po svoji košati bradi in izstopajoči statistiki, s pomočjo katere si je leta 2018 priigral priznanje MVP-igralca sezone, trikrat zapored pa je bil najboljši strelec lige (od 2018 do 2020), v tej sezoni blesti v dresu moštva Philadelphia 76ers.

Zbral je 34 nastopov, na katerih je v povprečju na tekmo dosegal 21,4 točke, 6,4 skoka in 11 asistenc. Kar zadeva podaje, ga v tej sezoni v ligi NBA ni košarkarja, ki bi jih zbral več. A tudi s to statistiko ni prepričal ne javnosti ne trenerjev, da bi ga uvrstili na seznam nastopajočih na tekmi All-Star.

Prepričan je, da se mu godi krivica

Kratko in jedrnato, a zgovorno sporočilo zvezdnika 76ers, ki ga je ta poslal v svet, potem ko je izvedel, da ga niso uvrstili na seznam udeležencev tekme All-Star. Prednost so dobili Bam Adebayo (Miami Heat), Jaylen Brown (Boston Celtics), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks) in Julius Randle (New York Knicks). Harden je dal tudi po zadnji tekmi 76ers vedeti, da si zaslužil mesto med elito in 11. zaporedni nastop na najbolj spektakularni revijalni tekmi, kar jih premore NBA. Zaradi poškodbe stopala jo je preskočil. Njegovi soigralci so v noči na četrtek ugnali Orlando, Harden pa je dejal, da ne namerava vsem pojasnjevati, zakaj si zasluži nastop na tekmi All-Star, češ da o tem govorijo že številke same zase. In tudi uvrstitev Philadelphie, ki spada med najuspešnejše ekipe vzhodne konference. Pravzaprav je edina, trenutno uvrščena med najboljšimi štirimi na vzhodu, ki na tekmi All-Star ne bo imela vsaj dveh predstavnikov.

To je boleč udarec za Hardna, ki je bil tako užaljen in prizadet, da je odločitev trenerjev, te so izbirali rezerviste zasedb All-Star, pospremil s kratkim in jedrnatim, a še kako zgovornim komentarjem. Sporočilo na Instagramu je obarval s črno barvo in zapisal: "Nespoštovanje." Prepričan je, da se mu godi krivica. O tem je čivknil tudi njegov soigralec Joel Embiid, ki prav tako ne more biti zadovoljen z letošnjim razpletom glasovanja za udeležence All-Star.

Kamerunski center, čeprav igra v življenjski formi in je prvi strelec lige NBA (če si Luka Dončić ne bi poškodoval levega gležnja po nekaj minutah srečanja s Phoenixom, kar je liga NBA upoštevala kot njegov nastop, po katerem so statistični indeksi Ljubljančana doživeli padec, bi bil Embiid drugi najboljši strelec lige), ni bil uvrščen med člane začetnih peterk na tekmi All-Star.

Joel Embiid in James Harden sta najboljša posameznika Philadelphie, ki na lestvici vzhodne konference gleda v hrbet le dvema kluboma. Foto: Reuters

Na vzhodu so se med elitnih pet uvrstili Kyrie Irving, Kevin Durant (oba Brookyln Nets), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jayson Tatum (Boston Celtics) in Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). To je Afričanu, ki želi prihodnje leto na olimpijskem turnirju v košarki zastopati barve Francije, dalo dodatno motivacijo, da se še bolj dokaže ljubiteljem košarke. V zadnjih tednih igra izjemno košarko, niza odmevne predstave, ne skriva pa začudenja nad tem, da se 20. februarja v Salt Lake Cityju ne bo mogel družiti z bradatim klubskim soigralcem, in sporoča, da bi si Harden zaslužil pojasnilo tistih, ki so odločali o njegovi usodi.

Y'all got some explaining to do @NBA — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) February 3, 2023

Prednost pred Hardnom je na primer dobil Tyrese Haliburton, mladi as Indiane, ki bo prvič nastopil na spektaklu All-Star. In njegova statistika? 20,2 točke in 10,2 asistence na tekmo, Indiano pa je na tekmah, na katerih je igral, spremljalo razmerje zmag in porazov 22-18. Ko je Harden zaigral za 76ers, je Philadelphia dobila 23, izgubila pa le 11 tekem. A tudi to ni pomagalo.