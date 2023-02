LeBron James, košarkar LA Lakers, je na tekmi proti Oklahoma City Thunder ob koncu tretje četrtine dosegel 36. točko in s tem postal najboljši strelec košarkarske lige NBA. Presegel je rekord Kareema Abdula Jabbara, ki mu je tudi zaploskal. V noči na sredo sta bila na delu tudi Vlatko Čančar in Goran Dragić.

With this bucket, LeBron James moves past Kareem Abdul-Jabbar to become the NBA’s all-time leading scorer! pic.twitter.com/N6V5RxPe6r — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 8, 2023

Dvoboj so po Jamesovem košu iz obrata pri izidu 99:104 za Oklahomo za nekaj minut prekinili ter se poklonili 38-letniku iz Akrona. Ob njem je bila celotna družina, nekdanji soigralci ter številni velikani severnoameriške košarke.

James je z 38.388 točkami prehitel prejšnjega lastnika strelskega rekorda Kareema Abdula Jabbarja. Ta je kar 39 let v rokah držal strelsko krono, kariero pa je končal z 38.387 točkami. Petinsedemdesetletnik je bil med prvimi, ki je čestital Jamesu za izjemni dosežek. Ta mu je uspel v 20. sezoni v ligi NBA. James je tekmo končal z 38 točkami ter novi mejnik potisnil na 38.390 točk.

Po tem rekordu je James dvignil roke in pogledal proti nebu. Takoj za tem so ga obkrožili fotografi, iz občinstva pa je bilo slišati vzklikanje: "MVP, MVP …!"

Zahvala vsem, ki so bili del njegove zgodbe

"Da sem lahko ob tako veliki legendi, kot je Kareem, mi veliko pomeni. Prosim, dajte kapetanu en velik aplavz," je uvodoma povedal samooklicani kralj, nato pa je nekaj besed namenil tudi svoji družini. "Moji lepi ženi, hčerki, mojima fantoma, mojim prijateljem … Vsem, ki so bili z menoj v zadnjih dvajsetih letih, več kot dvajset let … Vsem se res zahvaljujem, ker brez vas me ne bi bilo."

"Ligi NBA, Adamu Silverju in pokojnemu Davidu Sternu se zahvaljujem, da ste mi omogočili, da sem del nečesa, kar sem vedno sanjal. Nikoli si nisem niti v sanjah predstavljal tega trenutka boljšega, kot je ravno v tem trenutku," je še povedal vidno ganjeni James.

Mnogi so menili, da rekord ne bo nikoli padel

"Rekord, ki je trajal skoraj 40 let," je po rekordu povedal Adam Silver, komisar košarkarske lige NBA. "Mnogi so menili, da ta rekord ne bo nikoli padel. Ti si najboljši strelec lige NBA, čestitam," je še dejal Silver.

Tekma je imela za košarkarskega superzvezdnika nekoliko grenak priokus, saj je njegova ekipa izgubila z izidom 130:133.

Na prvih petih mestih najboljših strelcev v zgodovini so sicer še Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643) in Michael Jordan (32.292).

Ponoči sta bila na delu tudi Goran Dragić in Vlatko Čančar. Denver Nuggets je proti Minnesota Timberwolves dosegel 38. zmago v sezoni, ki so na igrišču dominirali že od samega začetka. Strelsko pa se je najbolj izkazal Michael Porter s 30 točkami. Nikola Jokić je vnovič, že 19. v sezoni, vpisal trojni dvojček z 20 točkami, 16 podajami in 12 skoki v vsega 28 minutah na parketu.

Vlatko Čančar je dobro izkoristil ponujeno priložnost s klopi. V 22 minutah in štirih sekundah je dosegel 12 točk, šest skokov ter tri podaje ob eni blokadi. Iz igre je zadel pet od osmih metov, od tega dva od petih za tri točke.

Dragić ni bil razpoložen

Slabše je šlo Dragiću in bikom. Memphis je slavil s 104:89, izkušeni Slovenec pa je na parketu prebil 14:31 minute. V tem času je zgrešil vse štiri mete iz igre in v statistiko vpisal eno podajo ter eno ukradeno žogo.

Od njegovih soigralcev je 28 točk in 17 skokov dosegel Nikola Vučević, 24 točk je dodal Zach LaVine. Pri grizlijih, ki so v zadnji četrtini z delnim izidom 17:3 odločili dvoboj, se je s 34 točkami najbolj izkazal Ja Morant.

Kako je bilo na preostalih tekmah?

Na preostalih tekmah so Phoenix Suns (30-26) v gosteh s 116:112 ugnali Brooklyn Nets (32-22). Še tretjič zapovrstjo je v dresu mrežic več kot 40 točk dosegel Cameron Thomas, tokrat se je ustavil pri 43.

Vseeno to ni bilo dovolj proti Suns, pri katerih se je po skoraj mesecu in pol na parket vrnil Devin Booker (19 točk). Deandre Ayton je dvoboj končal s 35 točkami in 15 skoki.

Do zmage je prišel tudi New York (30-26). Knicks so s 102:98 ugnali Orlando Magic (22-33). New Orleans Pelicans (29-27) so bili s 116:107 boljši od Atlanta Hawks (27-28).

Oklahoma City Thunder (26-28) pa so na srečanju, na katerem je v dresu Los Angeles Lakers LeBron James presegel strelski mejnik v NBA z 38.390 točkami, premagali jezernike (25-30) s 133:130. Trideset točk je dosegel Shai Gilgeous-Alexander.

Liga NBA, 7. februar:

Lestvica:

