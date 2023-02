Živi legendi, ki ju povezuje neverjetno podobna usoda

Letos bosta presežena dva izmed najbolj veličastnih rekordov v zgodovini športa. Tista, za katerega so mnogi mislili, da se bodo težko presegli. A do trenutka, ko se bosta nekdanji alpski smučar Ingemar Stenmark in košarkar Kareem Abdul Jabbar poslovila od njega, ne manjka več veliko. Mikaela Shiffrin potrebuje zgolj še eno zmago v svetovnem pokalu, da bo presegla Šveda in postala nova (samostojna) rekorderka, LeBron James pa mora v ligi NBA, kjer ne manjka tekem, doseči le še nekaj točk …

Letos bosta presežena dva izmed najbolj veličastnih rekordov v zgodovini športa. Tista, za katerega so mnogi mislili, da se bodo težko presegli. A do trenutka, ko se bosta nekdanji alpski smučar Ingemar Stenmark in košarkar Kareem Abdul Jabbar poslovila od njega, ne manjka več veliko. Mikaela Shiffrin potrebuje zgolj še eno zmago v svetovnem pokalu, da bo presegla Šveda in postala nova (samostojna) rekorderka, LeBron James pa mora v ligi NBA, kjer ne manjka tekem, doseči le še nekaj točk … Foto: Guliverimage

Šved Ingemar Stenmark in Američan Kareem Abdul Jabbar na prvi pogled nimata veliko skupnega, a občutek vara. Sploh, če postanemo pozorni na dogodke v letih 1989 in 2023. Podobnost njunih usod presune.

Foto: Guliverimage Ingemar Stenmark in Kareem Abdul Jabbar? Prvi je hladnokrven in uglajen Skandinavec, ki so ga slovenski ljubitelji alpskega smučanja zaradi zvestobe do smučk Elan vzeli malodane za svojega, drugi pa legendarni ameriški košarkarski center, ki je s svojim neubranljivim metom Skyhook (horog) navduševal mnoga desetletja pred obdobjem, ko je strast Slovencev do spremljanja lige NBA zažarela zaradi Gorana Dragića, pozneje pa izkusila nesluteno eksplozijo čustev zaradi fenomena Luke Dončića.

Ni dvoma, da sta bila Stenmark in Jabbar izjemna športnika. In to kakšna! Postala sta resnični živi legendi, ki sta v svojih športih predstavljala ideal, premikala mejnike (ne)mogočega in se podpisovala pod imenitne rekorde. Ne druži pa ju le to.

Poslovila sta se leta 1989, letos se bosta še od norega rekorda

Foto: Getty Images Naključje je hotelo, da sta se od tekmovališč poslovila skoraj eden za drugim. Pisalo se je viharno leto 1989, polno sprememb in revolucij, tako v političnem življenju kot tudi športu, ko so pomahali v slovo številni šampioni. Tako je bilo pred 34 leti, letos pa se Stenmark in Jabbar znova pogosto pojavljata na naslovnicah. Znova ju povezuje podobna usoda, saj bosta eden za drugim ostala brez izjemnega rekorda, s katerim sta zaznamovala svoje obdobje športne popolnosti.

To se bo zgodilo zelo kmalu, saj Mikaelo Shiffrin in LeBrona Jamesa, novodobni ponos ameriškega športa, delijo le še milimetri do tega, da bosta izpisala nov mejnik in poskrbela za nekaj, kar se je zdelo še pred nekaj desetletji skoraj nedosegljivo. Da bosta 27-letna ameriška smučarka in 11 let starejši rojak, ki navdušuje pod košema, izboljšala mogočna rekorda Stenmarka in Jabbarja, ki spadata med najbolj veličastne dosežke v zgodovini športa. Kapo dol vsem omenjenim!

Priljubljen tako kot teniški as Borg

Foto: Guliverimage Ingemar Stenmark, globoko zakoreninjen tudi v srcih starejših slovenskih ljubiteljev alpskega smučanja, je star 66 let. Rodil se je 18. marca 1956 v vasici Joesjö na Švedskem. Ko je osvajal zmage, ni veliko govoril. Pred mikrofoni je bil redkobeseden in tih, a vseeno uglajen in korekten do novinarjev. Ni želel kaj dosti javno izstopati. Nanj se niso lepili škandali, raje je govoril na strmih belih pobočjih, kjer je postavljal izjemne rezultate in si prislužil naziv edinstvenega kralja alpskega smučanja. Rekorderja brez primere.

O tem, kakšen profesionalec je bil in kako resno je jemal obveznosti do sponzorjev, zaradi katerih je v najboljših letih izpustil tudi nastop na zimskih olimpijskih igrah, nam je pred leti zaupal anekdoto njegov nekdanji sodelavec Boštjan Gasser, takratni vodja tekmovalne ekipe Elana. Stenmark je postal švedska športna ikona, po priljubljenosti in vrhunskosti izvedb se je lahko meril s svetlolasim rojakom, teniškim asom Björnom Borgom. Predstavljala sta najboljše, kar lahko ponuja njun šport. Zanimivo je, da sta oba najbolj odmevne rezultate dosegala v mladih letih. Stenmark si je denimo zadnjo medaljo na velikem tekmovanju prislužil pri 25 letih. Zgodilo se je leta 1982 na svetovnem prvenstvu.

Bojana Križaja prehitel za več kot štiri sekunde

Stenmark, hladnokrvni Skandinavec z jeklenimi živci, je za mnoge najboljši alpski smučar vseh časov. Na tekmah za svetovni pokal je zbral kar 86 zmag. 46 v veleslalomu, 40 v slalomu. Na stopničke je stopil kar 155-krat. Trikrat je osvojil veliki, kar 16-krat pa mali kristalni globus.

Zadnjič je zmagal 19. februarja 1989 v Aspnu, v priljubljenem letovišču v Koloradu, kjer se rad zimskim užitkom predaja tudi košarkarski junak LeBron James, bodoči rekorder po številu doseženih točk v ligi NBA. Stenmark je zadnjo zmago dosegel v veleslalomu.

Včeraj je minilo natanko 44 let od fenomenalnega dosežka, ko je bil Stenmark najhitrejši na veleslalomu v Jasni, drugouvrščenega Bojana Križaja pa prehitel za več kot štiri sekunde. Natančneje, za 4 sekunde in 6 stotink. To je še danes rekordna prednost, ki si jo je prislužil zmagovalec tekme za svetovni pokal.

Olimpijske igre v Sarajevo ostale brez največjega junaka

Foto: Getty Images Bil je pionir, prvi veliki smučarski profesionalec. Zaradi tega je žrtvoval tudi nastop na olimpijskih igrah v Sarajevu. Leta 1984 bi lahko branil dve zlati medalji, ki ju je osvojil štiri leta pred tem v Lake Placidu, a ni smel tekmovati. Fis mu tega ni dovolil. Ker je bil profesionalec in se ni uklonil zahtevam, da bi ga plačevala nacionalna smučarska zveza, so ostale igre brez največjega junaka.

Največjo škodo je utrpel šport. Leta 1988, takrat so se pravila že spremenila, je nastopil na svojih zadnjih olimpijskih igrah, a ni bil dovolj hiter za medaljo. Čeprav je imel v veleslalomu najboljši rezultat drugega teka, je to zadoščalo le za peto mesto. Zmagal je Italijan Alberto Tomba, znanilec novega obdobja v smučanju.

"Hvala vsem. Sajonara."

Časi so se spreminjali. Leta 1989, ko so se na političnem odru dogajale ogromne spremembe, zlasti v vzhodnih evropskih državah, ki so dolga leta živele pod železno zaveso, se je odločil za slovo. Malce pred 33. rojstnim dnevom, ob koncu sezone 1988/89, je nastopil še zadnjič. Bilo je 11. marca 1989 na Japonskem (Šiga Kogen), kjer si je zadnji nastop smučarske legende ogledalo 27 tisoč gledalcev.

Stenmark se je pognal na slalomsko progo, a v nasprotju z vsem, kar je predstavljal v svetu alpskega smučanja, storil ogromno napako že po nekaj sekundah. Zgrešil je vrata in odstopil. Ko je prišel v ciljno areno, vseeno ni bil razočaran. Še več, oddahnil si je. ''Danes je sončno vreme, ravno pravšnji dan za konec kariere. Utrujen sem, želim prenehati,'' je dejal Skandinavec, ki je slovel po kratkih odgovorih. V cilju so ga pričakali s šopkom, puloverjem in medaljo.

Občinstvo je vzklikalo njegovo ime, v zrak so spustili balone. Bilo je veličastno in slovesno, odšel je smučar, ki je spremenil zgodovino alpskega smučanja in se zaradi ''elank'' zapisal v srca slovenskih navijačev. Stenmark se je od zbrale množice vljudno poslovil v japonskem jeziku in dejal: ''Hvala vsem. Sajonara.'' In sklenil kariero. Ko je postavil smučke v kot, je bila njegova prednost na večni lestvici zmagovalcev osupljiva. Zbral je 86 zmag za svetovni pokal, naslednji na lestvici jih je imel kar 52 manj. To je bil Švicar Pirmin Zurbriggen.

Stenmark je v 16-letni karieri zbral 86 zmag. Letos je njegov podvig izenačila Mikaela Shiffrin, ki pri 27 letih še zdaleč ni rekla zadnje belemu cirkusu. Ker bi lahko nastopala na vrhunski ravni še ogromno let, s tem pa povečala število zmag krepko nad 100, bi postavila nov mejnik, ki bi še kako odmeval.

Začel kot Lew Alcindor, končal kot Kareem Abdul Jabbar

Ko je Stenmark prvič zmagal za svetovni pokal, je bil star 18 let. Zgodilo se je 17. decembra 1974 v Madonna di Campiglio. Šved je prvič opozoril nase, na drugi strani velike luže pa je bil Kareem Abdul Jabbar že eden največjih košarkarskih zvezdnikov, kar jih je premogla liga NBA. Verjetno kar najboljši. Če je Šved tekmoval na smučkah Elan, pa je ameriškega centra v boju pod koši odlikoval drugačen elan. Na igrišču za razliko od nič kaj zgovornega Stenmarka ni bil sam. Bil je del košarkarske ekipe in ji pomagal po najboljših močeh. Ponavadi kar tako, da je predstavljal njeno najmočnejše orožje. Tako v napadu kot tudi obrambi.

Legendarni košarkar Kareem Abdul Jabbar se je rodil 16. aprila 1947 v New Yorku kot Lew Alcindor, dve desetletji pozneje pa se je spreobrnil v islam, postal musliman in se preimenoval v Kareema Abdula Jabbarja. 218 centimetrov visoki orjak plemenitega srca si je izbral ime, ki ponazarja plemenitega služabnika vsemogočnega. Na košarkarskih parketih je bil neustavljiv. V zgodovino košarke se je zapisal po številnih presežkih, še danes pa najbolj odmeva rekord v številu doseženih točk (38.387 točk). Ta traja že 39 let, a se njegov rok trajanja nepreklicno izteka, saj je fenomenalni ''mladostni veteran'' LeBron James vse bližje. Zaostaja le še nekaj točk, tako da bo eden bolj veličastnih rekordov v svetu športa padel zelo kmalu.

Jabbar je v ligi NBA osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Šestkrat je bil prvak, šestkrat je bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP), dvakrat je bil najboljši strelec, 19-krat pa je zaigral na zvezdniški tekmi All-Star.

Opozarjal na nepravice in bojkotiral OI v Mehiki

Zanimivo je, da je tudi Jabbar podobno kot Stenmark zavoljo lastne odločitve ostal brez enega nastopa na olimpijskih igrah. Na njih bi skoraj zagotovo osvojil zlato medaljo. Lahko bi nastopil na OI 1968 v Mehiki, katere nam je predlani v Sobotnem intervjuju približal legendarni slovenski košarkar Aljoša Žorga, a jih je bojkotiral. Opozarjal je na neenakopraven položaj Afroameričanov v ZDA. Takrat še ni igral v ligi NBA, ampak kraljeval v študentski košarki, kjer je bil najboljši trikrat zapored. Postal je ikona UCLA Bruins iz Los Angelesa.

V ligi NBA je prvi naslov osvojil z Milwaukeejem, pri katerem je združil moči z Oscarjem Robertsonom. Znal je odlično sodelovati z zvezdniki, kar je pozneje dokazal tudi v Los Angelesu, ko se je Lakersom pridružil Magic Johnson.

Rekord Chamberlaina presegel v letu, ko se je rodil LeBron

Foto: Guliverimage Velik mejnik je dočakal 6. aprila 1984, ko je postal absolutni rekorder lige NBA po številu doseženih točk. Takrat je proti Utah Jazz, dvoboj se je igral v dvorani Univerze Nevada v Las Vegasu, na tribunah pa je bilo 18 tisoč gledalcev, presegel mejnik Wilta Chamberlaina (31.419 točk) in postal najboljši strelec v zgodovini tekmovanja. V poštev so prišle le tekme rednega dela, ki jih košarkarski statistični guruji v ZDA strogo ločujejo od tistih v končnici. Zanimivo je, da se je konec tistega leta, se pravi osem mesecev po odmevnem rekordu Jabbarja, v zvezni državi Ohio rodil LeBron James.

Leta so naredila svoje, Jabbar je vse težje sledil neizprosnemu ritmu, ki ga je v ligi NBA vsiljevala nova generacija na čelu s ''porednimi fanti'' iz Detroita, ki so prevzeli primat. To je bilo še obdobje, ko še ni bilo samostojne Slovenije, v ligi NBA pa si lahko skoraj na prste ene roke preštel vse tuje košarkarje. Jabbar, takrat je imel že 42 let, je ocenil, kako je napočil trenutek za slovo.

Posadili so ga v gugalnik, tekle so solze

Foto: Guliverimage Redni del sezone se je za Jezernike končal 22. aprila 1989. Jabbar, ki je v ligi NBA odigral kar 20 sezon, 14 pri Lakers, 6 pa pri Milwaukeeju, je zadnjo tekmo rednega dela odigral proti Seattle Supersonics. V 26 minutah je prispeval 10 točk in 6 skokov. Občinstvo v dvorani Forum v Inglewoodu je bilo na nogah. Po tekmi je sledila slovesnost, orjaka, ljubljenca občinstva, so prevzela čustva.

Jezerniki so tisto leto skušali ubraniti naslov prvaka NBA. Če bi jim to uspelo, bi postal prvaki še tretjič zapored. To bi bil sanjski scenarij za Jabbarja, ki pa se ni uresničil. Detroit Pistons so bili premočni, svoje so naredile tudi zdravstvene težave Magica Johnsona, ki je četrto tekmo spremljal zgolj kot navijač. Pisal se je 13. junij 1989, igrala se je četrta tekma velikega finala lige NBA, Detroit je vodil s 3:0 in imel na voljo prvo zaključno žogico. Izkoristil jo je v slogu. Varovanci Chucka Dalyja so pometli z branilci naslova (4:0), Jabbar pa je po tej tekmi dokončno pomahal v slovo in pospravil košarkarske čevlje v kot. Dvorana Forum, zbralo se je 17.505 gledalcev, ga je pospremilo v košarkarski pokoj z dolgim aplavzom, stoječimi ovacijami.

Zaploskali so mu tudi Bay Boys

Trener Pat Riley ga je poslal z igrišča 19 sekund do konca. Jabbar je pred tem zgrešil zadnjih šest horogov, tako da je tekmo končal le s sedmimi točkami. Glava je hotela, a telo ni sledilo zahtevam. Ko je korakal proti klopi, je napovedalec v dvorani dejal: ''Odhaja največji junak v zgodovin lige NBA.'' Tudi Pistonsi, zloglasni Bad Boys, so vstali in mu zaploskali. Podali so mu spoštovanje, odšel je največji košarkar tistega obdobja. Občinstvo je vzklikalo ''Ka-reem, Ka-reem, Ka-reem'', Jabbar je bil ganjen in počaščen. Sledili so objemi soigralcev, trenerja, prijateljev.

Po tekmi je dejal, kako bo najbolj pogrešal prijateljstvo, ki ga je vsakodnevno na treningih in tekmah povezovalo s soigralci. ''To so bili čudoviti fantje. In čudovitih 20 let.'' Ko je za kratek čas zapustil košarkarski svet, kateremu se je pozneje vrnil kot trener, je njegov rekord pridobival brado. Trajal je in trajal, letos, ko se piše leto 2023, pa bo ostal brez njega. Kot da bi simbolika tega leta naredila svoje. To je vendarle leto 23, ravno številka, s katero bo njegov rekord v dresu Jezernikov, nekdanjega kluba Jabbarja, prekosil James. Kralj James. Jabbar je nosil številko 33. In kdo bi si mislil, ravno toliko let bo trajal njegov rekord.