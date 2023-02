V NBA odjeknila "bomba", Kevin Durant zapustil Brooklyn

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezdnik lige NBA Kevin Durant bo kariero nadaljeval pri Phoenix Suns, kar pomeni, da so Brooklyn Nets v nekaj dneh izgubili dva osrednja košarkarja, potem ko je Kyrie Irving odšel v Dallas k Luki Dončiću.

V ligi NBA je danes zadnji dan prestopnega roka in tudi danes se veliko dogaja. Zvezdnik lige NBA Kevin Durant se je tako kot Kyrie Irving odločil za menjavo kluba in zapustil Brooklny Nets. Do tretjega šampionskega prstana bo poskušal priti z novimi soigralci pri Phoenix Suns.

Sonca so se morala zaradi prihoda zvezdnika odreči številnim košarkarjem. V Brooklyn tako potujejo Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, povrhu vsega pa bodo dobili še štiri izbore v prvem krogu naborov za novince v ligi NBA. V Phoenix je pripotoval še T. J. Warren.

Phoenix je z novo pridobitvijo postal kandidat za naslov prvaka lige NBA. V svojih vrstah namreč že ima zvezdnike, kot so Devin Booker, Chris Paul in Deandre Ayton, 34-letni Durant pa bo dodal novo širino moštvu iz Arizone.