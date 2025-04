Odletel še en trener v ligi NBA, tokrat pričakovano

V košarkarski ligi NBA je še en trener izgubil službo. Phoenix Suns so le po eni sezoni odpustili Mika Budenholzerja, poroča dobro obveščeni novinar televizije ESPN's Shams Charania. Košarkarji Suns so že na dopustu, saj se niso uvrstili v končnico, v prihodnji sezoni pa zanje najverjetneje ne bo več igral Kevin Durant.

Medtem ko so Durant, Delvin Booke, Bradley Beal in preostali košarkarji Phoenixa že na predčasnem dopustu, je vodstvo kluba iz Arizone potegnilo prvo potezo in odpustilo trenerja Mika Budenholzerja. Ta je Sonca vodil le eno sezono, v kateri pa ni upravičil pričakovanj vodstva in redno del sezone s 36 zmagami in 46 porazi končal na 11. mestu zahodne konference ter ostal brez končnice lige NBA.

Na izhodnih vratih kluba naj bi bil tudi 36-letni veteran Kevin Durant, ki je v Phoenix prestopil leta 2023 iz Brooklyna.

