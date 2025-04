Luka Dončić počival in po pravi drami dobil nasprotnika v končnici

Zadnji dan rednega dela lige NBA je bil pester kot že dolgo ne. Če je bilo na vzhodu že bolj ali manj vse jasno, pa je zahod ponujal ogromno vprašajev. Luka Dončić je šele po pravi drami, saj se je tekma med Golden Statom in LA Clippers prevesila v podaljšek, izvedel nasprotnika v prvem krogu končnice. To bodo Minnesota Timberwolves. Lakers so sicer z rezervisti z 81:109 klonili pri Portlandu, saj je J. J. Reddick pričakovano spočil vse nosilce igre.

Liga NBA, 13. april:

V ligi NBA so igrali še zadnje tekme rednega dela, nekatere pa so zaradi velikega vložka in pomembnosti spominjale na odločilni sedmi spopad v končnici. To je veljalo zlasti za spopad v San Franciscu med Golden Statom in LA Clippers, ki se je prevesil tudi v podaljšek. Zmagovalec si bo zagotovil nastop v končnici, poražencu pa grozi padec celo na sedmo mesto, kar pomeni, da bi si moral sodelovanje v izločilnem delu zagotoviti prek zahtevnih in skrajno nepredvidljivih dodatnih kvalifikacij (play-ina).

Tisti klubi, ki so si zagotovili nastop v končnici neposredno – ta privilegij je pripadel šestim najboljšim ekipam v vsaki konferenci –, si bodo lahko tako privoščili še kako potreben počitek. Naslednji teden bo namreč v znamenju obračunov play-ina, šele nato pa sledi tisto, kar Luka Dončić in soigralci obožujejo najbolj. To je končnica, vrhunec lige NBA, v kateri bodo zagotovo nastopili Jezerniki.

Dalton Knecht je ob odsotnosti prvokategornikov dobro unovčil visoko minutažo. Foto: Reuters

Prevetreni Jezerniki klonili v Portlandu

LA Lakers so si na zahodu priigrali tretje mesto, tako da je gostovanje v zadnjem krogu pri že odpisanem Portlandu minilo brez rezultatskega imperativa. Temu primerna je bila tudi igralna zasedba JJ Redicka, saj strateg Lakersov tik pred začetkom končnice ni želel tvegati z nastopom vseh najboljših igralcev. Tudi Dončića.

Močno premešana zasedba Jezernikov, pri katerih je manjkala praktično celotna peterka, ki običajno začenja srečanja (Jaxson Hayes je bil na klopi, a ni zaigral), se je hitro znašla v zaostanku. Portland, za katerega se je že pred tekmo vedelo, da bo po njej sklenil aktualno sezono, se niti enkrat v celotnem srečanju ni znašel v zaostanku. Že ob polčasu so domači vodili za 15, v tretji četrtini pa je razlika narasla že na 29 točk. Najvišjo prednost so si Trailblazers priborili v zadnji četrtini, ko so povedli za 33, srečanje pa nato mirno pripeljali do konca.

Pri Lakers je višjo minutažo od običajne izkoristil Dalton Knecht, ki se je zaustavil pri 27 točkah in osmih skokih, sledil pa mu je Shake Milton s 16 točkami. Dalano Banton je za domače moštvo zbral 23 točk, pet skokov in sedem asistenc.

Denver opravil nalogo v Teksasu, LA Clippers zagrenili življenje Golden Statu

Vlatko Čančar se je z Denverjem prav tako prebil v končnico. Foto: Guliverimage Dončiću se je v končnici lige NBA pridružil tudi reprezentančni soigralec Vlatko Čančar. Njegovi Denver Nuggets so namreč na zelo zahtevnem gostovanju pri drugouvrščenih Houston Rockets vknjižili zanesljivo zmago s 111:126, slovenski reprezentant pa ni dobil priložnosti za igro

Nuggets so hitro zagospodarili v Toyota Centru in že prvo četrtino dobili za 13. Tudi v nadaljevanju so suvereno polnili koš domačih in prednost je pred zadnjimi 12 minutami znašala že plus 31, nato pa so Rakete vendarle nekoliko omilile poraz.

Izpostaviti velja, da je bilo vseh pet najboljših strelcev na srečanju iz vrst gostov. Michael Porter jr. je dosegel 19 točk, Aaron Gordon in Nikola Jokić 18, Russel Westbrook 17, Jamal Murray pa 16. Šele nato je prišel na vrsto Houstonov dvojec Amen Thompson - Fred VanVleet. Oba sta se zaustavila pri 15 točkah.

Najbolj razburljivo dogajanje je bilo pričakovati v San Franciscu, kjer sta o svoji usodi neposredno odločala Golden State in LA Clippers. Obe ekipi sta bili v zadnjem obdobju v izvrstni formi, a poraženca je na koncu, po tem, ko ekipama iz Kalifornije naloge ni olajšal Utah, ki je s 116:105 izgubil z Minnesoto, doletel boleč padec na sedmo mesto.

Na koncu so krajšo potegnili domači, saj so mestni tekmeci Jezernikov po podaljšku slavili s 124:119. Stephena Curryja in soigralce tako čaka play-in, kjer se bodo udarili z Memphisom. Na obeh straneh so strelsko blesteli največji zvezdniki ekip. Pri Warriors se je Curry ustavil pri 36 točkah, Jimmy Butler pa pri 30. Za goste je izjemni James HArden 37 točkam dodal še sedem skokov in deset asistenc, štiri točke manj pa je prispeval Kawhi Leonard.

Kakšne so bile opcije pred tekmami zadnjega dne rednega dela?

Complete Western Conference Playoff and Play-In scenarios for tomorrow's games -- see how the outcome of each game affects seeding ⬇️ pic.twitter.com/sC1JzF1Ikk — NBA Communications (@NBAPR) April 12, 2025

Nekdanji klub Luke Dončića Dallas Mavericks je v boju za morebitno deveto mesto, ki je bilo dosegljivo ob njihovi zmagi in porazu Sacramenta še dosegljivo, potegnil kratko. Mavs so pri Memphisu doživeli pravo katastrofo, saj so klonili kar s 132:97, svojo nalogo pa so opravili tudi Kings, ko so s 109:98 ugnalo Phoenix.

Zahodna konferenca - vse kombinacije: 1. Oklahoma City Thunder

2. Houston Rockets

3. Los Angeles Lakers

4. Denver Nuggets

5. Los Angeles Clippers

6. Minnesota Timberwolves

7. Golden State Warriors

8. Memphis Grizzlies

9. Sacramento Kings

10. Dallas Mavericks Pari 1. kroga končnice: Oklahoma City (1) – ? (8)

Houston (2) – ? (7)

LA Lakers (3) – Minesota (6)

Denver (4) – LA Clippers (5)



Prvi krog play-ina:

Golden State - Memphis

Sacramento - Dallas Vzhodna konferenca – je že vse odločeno: 1. Cleveland Cavaliers

2. Boston Celtics

3. New York Knicks

4. Indiana Pacers

5. Milwaukee Bucks

6. Detroit Pistons

7. Orlando Magic

8. Atlanta Hawks

9. Chicago Bulls

10. Miami Heat Pari 1. kroga končnice: Cleveland (1) – ? (8)

Boston (2) – ? (7)

New York (3) – Detroit (6)

Indiana (4) – Milwaukee (5) Prvi krog play-ina:

Orlando – Atlanta

Chicago – Miami

