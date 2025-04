Hudobni Luka Dončić še na zatožni klopi #video

"Sojenje Luki Dončiću" je naslov promocijskega videospota za nove košarkarske čevlje Dončićeve znamke pri podjetju Jordan, ki je del giganta v industriji športnih oblačil in obutve Nike. Slovenski virtuoz je obtožen, da je hudoben, da je nadloga, da zmerja nasprotnike in se na splošno grdo obnaša, a ima vendarle tudi lepe superge. Gre za promocijo novih športnih čevljev Jordan Luka 4 "Space Navigator", ki so že v prodaji in v ZDA stanejo 130 ameriških dolarjev.

