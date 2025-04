Luka Dončić pojasnil, kaj je doživljal večer pred čustveno nabito tekmo

Dvojna zmaga za Luko Dončića ob gostovanju z Los Angeles Lakers pri Dallas Mavericks. Že pred začetnim metom je moral premagati čustveni vrtiljak ob izjemni dobrodošlici, ki mu jo je pripravil nekdanji klub, s katerim je odraščal v NBA. Tik pred tekmo so mu na stropu dvorane American Airlines zavrteli ganljiv video, ob katerem je Dončić sedel sam na klopi z glavo v dlaneh in komaj zadrževal solze. Le nekaj minut pozneje je v svojem nekdanjem domu eksplodiral s 45 točkami in Lakersom pomagal do zmage s 112:97, ki jim je že zagotovila neposredno uvrstitev v končnico. Luka je po koncu vse popeljal v svoj svet in razložil, kaj se mu je dogajalo pred tekmo in po njej.

"Ko sem gledal tisti video, nisem vedel, ali bom sploh lahko igral. Toliko čustev me je preplavilo," se je Luka Dončić po tekmi navezal na video, ki so mu ga v dvorani American Arlines Areni zavrteli tik pred začetkom dvoboja z Dallas Mavericks, za katere je igral vse od leta 2018, ko je vstopil v elitno košarkarsko klubsko tekmovanje, in moral letos 1. februarja ne na svojo željo zapustiti klub, s katerim je nameraval odigrati celotno kariero.

Ravno zato, ker so se mu v vodstvu na takšen način odrekli, je požel ogromno simpatij tako pred kakor tudi med tekmo. Ob projekciji, ki jo je pripravil njegov nekdanji klub, je Luka sedel sam na klopi, z glavo v dlaneh, tiho, obdan z zdajšnjimi soigralci, ki so stali za njim. "Pošteno, niti ne vem, kaj sem čutil. Prepustil sem se. Vesel sem bil. Res ne vem, kaj naj povem. Vesel sem, da smo zmagali. Dobro sem se imel."

"Vedno smo bili tisti, ki jim nihče ni verjel"

Video je med drugim prikazal tudi enega najlepših trenutkov Dončićeve kariere v Dallasu – met za zmago v konferenčnem finalu, ki je Dallas pripeljal v boj za naslov. "To je bilo nekaj posebnega. Vedno smo bili tisti, na katere nihče ni računal. A igrali smo na drugi ravni, kot eno. Vsi smo bili povezani."

Pred tekmo je bilo čustveno. Luka ni mogel zadržati solz. Foto: Reuters

Čustveni naboj je Dončić nato prenesel tudi na parket, kjer je blestel in Dallasu natresel 45 točk – 31 točk v prvem polčasu, skupaj pa je zadel kar sedem od desetih trojk. S tem dosežkom je izenačil letošnji najboljši strelski dosežek.

A pomembnejši od točk so bili pogledi, stiski rok in objemi. "Včeraj sem vedel, da bo čustveno, a nisem vedel, kaj pričakovati. Danes, ko sem hodil po hodnikih Arene, ko sem videl znane obraze … bila je mešanica veselja in jeze. Utrujen sem bil že zjutraj. Malo sem spal. Pričakovanja so bila ogromna."

Pogled v oči Anthonyju Davisu

Po tekmi je spregovoril tudi z Anthonyjem Davisom, igralcem, s katerim je bil zamenjan – poteza, ki je februarja postavila košarkarski svet na glavo. "Spoštujeva se. Primerjali naju bodo, jasno. Je izjemen košarkar in mislim, da bo v Dallasu naredil veliko."

Dončić je v slogu sprejel vso pozornost navijačev, ki mu še vedno stojijo ob strani. Ob vsakem dotiku z žogo so ga pozdravljali, se veselili njegovih potez, košev, kot bi še vedno nosil dres Mavs s številko 77 na hrbtu: "Velika stvar je bila. Že pred tekmo smo se pogovarjali. Vsi so stali ob meni – igralci, trenerji, osebje. Hoteli smo nekaj posebnega – in to smo tudi dobili."

"Utrujen sem. Zdaj bi rad samo spal."

Ob koncu čustveno nabitega večera je bil Luka Dončić povsem prazen – a srečen: "Oh, utrujen sem, a vesel, da je konec. Zdaj bi se rad naspal. A je bila izjemna izkušnja. Navijači … kako so me sprejeli, navijali zame. Neverjetno."

Foto: Reuters

S to zmago so si Lakersi skoraj zagotovili tretje mesto na Zahodu, jasno pa je, da imajo mesto v izločilnih bojih zagotovljeno. Že ena zmaga v zadnjih dveh obračunih proti Houston Rockets in Portland Trailblazers jim omogoča vstop v izločilne boje s tretje pozicije: "Veliko pomeni, da smo se izognili dodatnim kvalifikacijam. Dobiš nekaj počitka, kar pride prav. Želimo tretje mesto in gremo ponj."

Naslednjo tekmo bodo Lakersi igrali v noči na soboto pred domačimi navijači proti Houstonu, ki že ima zagotovljeno drugo mesto na Zahodu, v nedeljo ob 21.30 pa sledi še gostovanje pri Portlandu. Če se bo že v domači dvorani vse razpletlo po željah Lakersov, potem lahko pričakujemo, da bodo glavni igralci z Dončićem in LeBronom Jamesom na čelu v nedeljo dobili čas za počitek.