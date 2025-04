Izguba Luke Dončića jih bo drago stala

Ob gostovanju Los Angeles Lakers v Dallasu se je spet pokazalo, kako priljubljen je v tem teksaškem mestu slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić. Vodstvo Mavericks je močno podcenilo odziv svojih navijačev na šokantno februarsko menjavo s slovito kalifornijsko franšizo, v kateri so se na presenečenje mnogih odrekli košarkarju, ki je Dallas vzel za svoj dom in Mavericks v prejšnji sezoni lige NBA popeljal v veliki finale. Tudi finančna škoda bo zaradi odhoda Dončića v LA velikanska, ugotavljajo ameriški analitiki. V naslednjih letih naj bi dosegla celo milijardo ameriških dolarjev.

Že takoj po februarski menjavi, v kateri je Luka Dončić iz Dallasa odšel v Los Angeles, v obratno smer pa je bil poslan veteran Anthony Davis, so navijači Mavericks doživeli živčni zlom. Športni direktor teksaškega kluba Nico Harrison je postal ena najbolj osovraženih oseb v mestu, tudi najzvestejši navijači so začeli vračati sezonske vstopnice, močno je padla prodaja dresov in preostalih športnih artiklov, saj so bili kosi oblačil z Dončićevo številko 77 najbolje prodajani med vsemi.

"Že letos naj bi Dallas Mavericks izgubili ducate milijonov prihodkov, v naslednjih letih pa naj bi primanjkljaj dosegel devetmestne številke," je na družbenih omrežjih zapisal dallaški insajder, novinar televizije ESPN Tim MacMahon.

Za nameček so se večinski lastniki kluba, družini Adelson in Dumont, takoj po menjavi, ki je pretresla košarkarski svet, odločili še povišati ceno vstopnic, kar je povzročilo še dodaten osip že tako jeznih navijačev, in šele zdaj očitno počasi spoznavajo, kako zgrešena poslovna poteza je Dončićeva menjava v resnici bila.

Harrisonov ugled bi vsaj malce rešila dobra poletna okrepitev ekipe

Za ublažitev posledic so šli navijačem naproti z znižanjem cen sezonskih vstopnic, a poznavalci ugotavljajo, da bo to vsekakor premalo. Harrisonov ugled bi vsaj malce rešila dobra poletna okrepitev ekipe, menijo. Dallas naj bi tako v naslednjem prestopnem roku poskušal v svoje vrste privabiti še eno zvezdniško ime, večkrat se omenja Kevina Duranta, ki naj bi bil silno nezadovoljen v Phoenixu in bi lahko pri Mavericks skupaj z Davisom in Kyriejem Irvingom tvoril udarni trio.

Z nadvse pozitivnimi poslovnimi učinki Dončićevega prihoda pa so zelo zadovoljni v Los Angelesu. Slovenec je spet razvnel zanimanje za Lakers, vodstvo teh pa ima zdaj še veliko večje sanje. Šušlja se celo o tem, da bi se lahko prijatelju Dončiću tam pridružil še srbski virtuoz in trenutno najboljši košarkar sveta Nikola Jokić. Srb, ki je z Nuggets leta 2023 osvojil naslov prvaka lige NBA, naj bi bil v Denverju vse bolj nezadovoljen, sploh pa po zadnji potezi vodstva te franšize, ki je odpustilo glavnega trenerja Michaela Malona in športnega direktorja Calvina Bootha.

Vse to so seveda špekulacije, a priznati je treba, da bi bila LA Lakers z navezo Dončić–Jokić–James ter Dallas z Davisom, Durantom in Irvingom strahospoštovanja vredni ekipi in izjemen magnet za gledalce, kar bi močno razveselilo tudi vodstvo lige NBA s komisarjem Adamom Silverjem na čelu.

