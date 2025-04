Luko Dončića na čustveni tekmi v Dallasu podprla tudi njegova mama

Tekmo, nabito s čustvi, na kateri je v dresu Los Angeles Lakersov proti nekdanjemu moštvu Dallas Mavericks v dvorani American Airlines Center prvič zaigral Luka Dončić in svoji ekipi z izjemno predstavo pomagal do uvrstitve v končnico, si je ogledala tudi njegova mama Mirjam Poterbin.

Iz dvorane je delila fotografijo z roba igrišča, na kateri pozira oblečena v Lukov dres, v ozadju pa se je na obračun z nekdanjim delodajalcem iz Teksasa že pripravljal njen sin, ki na tekmi ni razočaral. Mama Luke Dončića je ob fotografiji dodala le še preprost opis s tremi emotikoni srca v različnih barvah: rumenim, vijoličastim in rdečim.

Poterbin je redna spremljevalka tekem svojega sina tudi zdaj, ko igra za klub LA Lakers. Lukove predstave na igrišču redno spremlja še iz časa, ko je ta v Evropi branil barve madridskega Reala, v ligi NBA pa barve svojega ljubega nekdanjega kluba iz Teksasa Dallas Mavericks. Z roba igrišča je Lukova mama tudi ob tokratnem obisku tekme, na kateri je blestel prav Dončić, na svojih družbenih profilih delila nekaj košarkarskih utrinkov.

LA Lakers so na koncu tudi z izdatno pomočjo Luke Dončića, ki je nekdanjemu moštvu nasul 45 točk in temu dodal osem skokov in šest asistenc, Dallas Mavericks premagali z rezultatom 112:97 in si z zmago že zagotovili uvrstitev v končnico.

"Pošteno povedano – vsi so videli, kako sem se odzval ob videu," je s tresočim glasom po tekmi dejal Dončić: "Solze so prišle v oči. V Dallas sem prišel kot mlad fant, star 18 let. Počutil sem se kot doma. Veliko lepih spominov je bilo."

Več o čustveni tekmi v Dallasu: