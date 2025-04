V ligi NBA je bilo v noči na petek odigranih pet tekem. Luko Dončića in njegove Jezernike je najbolj zanimal razplet srečanja med Minnesoto in Memphisom, ki se v zelo izenačeni zahodni konferenci želita prebiti v končnico. Timberwolves so na krilih izjemnega Anthonyja Edwardsa (44 točk) in rekordne tretje četrtine, v kateri so dosegli kar 52 točk, prekinili zmagoviti niz Memphisa (141:125) in se po zmagah izenačili z Golden Statom ter Memphisom. Kdor bo osvojil šesto mesto, bi se lahko v prvem krogu končnice udaril prav z Dončićem!

Kako je Minnesota odpravila Memphis:

Timberwolves so v zelo pomembnem srečanju premagali Memphis (141:125) in jih ujeli po zmagah. Na srečanju je blestel zlasti Anthony Edwards, ki je dosegel 44 točk in bil najboljši strelec večera v ligi NBA. Kar 18 točk je prispeval v tretji četrtini, ko je dala Minnesota izjemnih 52 točk in postavila nov rekord franšize. Julius Randle je dodal 31 točk in 10 skokov.

Ja Morant grenade celebration is here to stay🔥 pic.twitter.com/hpIi0vhCzk — Hoops (@HoopMixOnly) April 11, 2025

Pri gostih je s 36 točkami izstopal Ja Morant. Kontroverzni košarkar, ki se je nedavno zapletel v nov incident, ko je imitiral streljanje s pištolo na navijače in bil kaznovan s 75 tisoč ameriškimi dolarji, je znova proslavil trojko na način, kot da bi vrgel bombo med občinstvo in si nato zaradi glasnega poka pokril ušesa. Pri poražencih je Desmond Bane dodal 28, Jaren Jackson Jr. pa 23 točk.

Ja Morant si je pred nekaj dnevi domislil novo proslavljanje trojk z oponašanjem metanja bombe. Foto: Reuters

Na vzhodu bistveno manj neznank

Aaron Nesmith je postavil končni rezultat na srečanju med Indiano in Clevelandom. Foto: Reuters Če je na zahodu še zelo negotovo, saj še zdaleč niso znane končne uvrstitve od tretjega do šestega mesta, pa je na vzhodu bistveno manj neznank. Košarkarji Indiane so v derbiju vzhodne konference premagali vodilni Cleveland s 114:112 in potrdili četrto mesto po rednem delu.

Končni izid je devet sekund pred koncem s prostega meta postavil Aaron Nesmith, Jaylon Tyson pa s piskom sirene ni zadel za podaljšek. Pred tem so gostje še vodili s 105:100, gostitelji so z delnim izidom 13:2 poskrbeli za preobrat, navijači pa so videli izjemno zanimivo zadnjo minuto. Tyrese Haliburton je v zadnji četrtini dosegel osem od svojih skupno 23 točk za Indiano, 22 jih je k šesti zaporedni zmagi dodal Nesmith.

Peti na vzhodu je Milwaukee, ki je s 136:111 ugnal odpisani New Orleans. Še enkrat več je bil z 28 točkami in 11 skoki ključni igralec Giannis Antetokounmpo. Kevin Porter Jr. je dodal 20 točk. Na nasprotni strani jih je 21 dosegel Lester Quinones, Jamal Cain in Keion Brooks ml. pa po 20.

Cade Cunningham je proti Kratkohlačnikom iz New Yorka dosegel 36 točk. Foto: Reuters

Detroit je s 115:106 ugnal tretjeuvrščeni New York in ohranil teoretične možnosti, da ujame Milwaukee. Ključni koš na tekmi je 55 sekund pred koncem dosegel Dennis Schröder, ki je dvema točkama dodal uspešno izveden prosti met za osem točk razlike. Cade Cunningham je dosegel kar 36 točk. Pri New Yorku jih je Karl-Anthony Towns dosegel 25.

Tokratna tekma je bila manj pomembna, zares bo šlo v končnici, kjer se bosta v prvem krogu glede na stanje na lestvici bržkone pomerili isti ekipi. Za Detroit je bilo najbolj pomembno, da je prekinil serijo štirih porazov.

Atlanta se je s 133:109 veselila v Brooklynu in je vsaj zaenkrat na osmem mestu vzhoda, ki omogoča boljše izhodišče v dodatnih obračunih za končnico. Zaccharie Risacher je za zmagovalce dosegel 38 točk, največ v tej sezoni.

LeBron James in Luka Dončić se bosta po zmagi v Dallasu v noči na soboto spopadla z drugouvrščeno ekipo zahodne konference Houston Rockets. To bo zadnja domača tekma Jezernikov v rednem delu sezone. Foto: Reuters

Dončić gosti Rakete, Čančar pa Memphis

Kdaj bosta znova nastopila kluba slovenskih legionarjev v ligi NBA? Tako LA Lakers kot tudi Denver bosta na delu v noči na soboto. Luka Dončić bo gostil drugouvrščeni Houston, Vlatko Čančar pa Memphis, ki bi mu prišla še kako prav zmaga v boju za neposredno uvrstitev v končnico. Zmago pa po drugi strani zelo potrebuje tudi Denver, tako da se v Koloradu obeta pravcata poslastica z ogromnim vložkom.

Liga NBA, 10. april:

Lestvica

Preberite še: